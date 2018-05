%%%Dentsu Aegis kauft Digital-Agenturen in Norwegen und Chile%%%

Die japanische-britische Agentur-Holding Dentsu Aegis stärkt ihre Digital-Präsenz durch Akquisitionen in Chile und in Norwegen. Das sind bereits die Zukäufe Nummer fünf und Nummer sechs im laufenden Jahr.

In Norwegen hat sich Dentsu Aegis die größte unabhängige Digital-Agentur des Landes einverleibt: RED mit Sitz in Oslo. Das 100-köpfige RED-Team bietet die gesamte Palette von Digital-Services an: Performance Marketing, Performance Publishing, digitales Content Marketing, Data & Analytics sowie Media und Brand Activation. Die Agentur wird künftig unter dem Namen RED dentsu x agieren.

In Chile gehört ab sofort die 2012 in Santiago gegründete Digital-Agentur White Label zur Dentsu Aegis Holding. Die 30-Digital-Experten werden künftig Teil der DAN-Tochter iProspect. Auf der Kunden-Liste steht unter anderem der Körperpflege-Konzern L'Oreal. Durch die Übernahme von White Label steigt die Zahl der DAN-Beschäftigten in Chile auf 100 Köpfe, die mehr als 70 Auftraggeber betreuen.