%%%Fahrdienst Blacklane fährt auf DDB ab%%%

Der Fahrdienst Blacklane arbeitet künftig mit dem Berliner DDB-Agenturstandort zusammen. Den Startschuss bilden ein Projekt zur strategischen Markenpositionierung und die Entwicklung einer kreativen Markenplattform.

Norbert Richard Meinike, Director of Marketing von Blacklane, sagt zur Zusammenarbeit: "Aus der Perspektive des Marketings befinden wir uns bei Blacklane gerade in einer äußerst spannenden Phase. Nach Jahren des schnellen Wachstums und deutlichem Fokus auf Performance, werden wir nun unsere Marke stärken. Damit wollen wir weltweit den Bekanntheitsgrad erhöhen und eine klare Positionierung unserer Marke erreichen." Ansprechpartnerin auf Agenturseite ist Kathrin Jesse, Geschäftsleitung Strategie DDB Berlin.

Blacklane ist in 50 Ländern und über 250 Städten sowie an 500 Flughäfen aktiv. Der Chauffeurdienst richtet sich an Vielreisende auf der ganzen Welt und will seinen Gästen ein stressfreies Reiseerlebnis ermöglichen. Gegründet wurde das Start-up 2011 von Dr. Jens Wohltorf (Chief Executive Officer) und Frank Steuer (Chief Technology Officer) in Berlin. Dr. Wohltorf war zuvor etliche Jahre bei The Boston Consulting Group tätig – zuletzt als Principal. Steuer baute bereits vor der Gründung von Blacklane das Start-up Firstfon Ltd. auf und war einer der Geschäftsführer der SemperLink GmbH. Dr. Wohltorf und Steuer verfolgen die Vision, die Buchung und Organisation ihrer Fahrgäste so vorteilhaft wie möglich zu gestalten. Mittlerweile beschäftigt Blacklane über 300 Mitarbeiter in Berlin und Singapur und kooperiert mit Reiseunternehmen wie Hertz oder Amadeus.