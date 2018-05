%%%mc Group ist neuer Kommunikationspartner der Deutschen Fußball Botschafter %%%

Die Berliner PR-Agentur mc Group ist der offizielle Kommunikationspartner der Deutschen Fußball Botschafter. Der in Berlin ansässige Verein vergibt jedes Jahr drei Preise an deutsche Fußballtrainer und -spieler, die sich sportlich und gesellschaftlich im Ausland engagiert haben. Bei der kommenden Verleihung am 8. Mai wird Bundesaußenminister Heiko Maaß die Trophäen im Auswärtigen Amt überreichen.



Für den Hauptpreis, der an Trainer vergeben wird, wurden in diesem Jahr die Trainer Ernst Middendorp (Thailand), Gert Engels (Japan) und Theo Bücker (Libanon) nominiert. Sie sind bereits seit vielen Jahren im Ausland tätig und haben sich vor Ort besonders für soziale und kulturelle Projekte eingesetzt. Der Preis ist mit der Förderung einer gemeinnützigen Initiative dotiert.



Middendorp entwickelte in Bangkok das Projekt 'Just believe in your dreams'. Die Initiative führt Kinder und Jugendliche an den Fußball heran und bietet Schul-Stipendien für die Gewinner eines Fußballturniers, die auch die Familien der Kinder zusätzlich finanziell unterstützen. 'Zukunft lokal – Genkids' heißt das Projekt von Engels in Japan. Es fördert Kinder, die Opfer von Naturkatastrophen wurden. Die Verschmelzung von Sport, Kultur und Bildung soll den Kindern neue Perspektiven bieten. Der dritte Kandidat Bücker, der sich als Trainer in Saudi-Arabien und zuletzt vor allem im Libanon hervor getan hat, war Cheftrainer der libanesischen Nationalmannschaft, die es dank ihm zum ersten Mal in der Geschichte des Landes in die letzte Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft schaffte. Neben seinem Traineramt ist Bücker noch Direktor einer privaten Fußballakademie.



Der Gewinner des Hauptpreises wird von einer Fachjury gewählt, zu deren Mitgliedern unter anderem Persönlichkeiten wie Rainer Holzschuh, Steffi Jones oder Lutz Pfannenstiel gehören. Die Fachjury wählt den Sieger der Kategorie Trainer, das Publikum wählt in der Kategorie Spieler einen Gewinner aus und auch in diesem Jahr wird ein Ehrenpreis einer Fußball-Persönlichkeit für außergewöhnliches Engagement verliehen. Die Schirmherrschaft hat Rudi Gutendorf übernommen, der auch Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse ist und in der Barmer-Kampagne 'Lebensrezepte' zu sehen ist.



Roland Bischof, Gründungsmitglied des Vereins Deutscher Fußball Botschafter will mit mc Group den Verein global stärker in den Fokus der Öffentlichkeit bringen: "Es ist weltweit das Gleiche: Fußball stiftet Frieden und Freude. Mit mc Group wollen wir diese Botschaft international verbreiten." An den Wirkungsstätten der Trainer in Bangkok, Japan und Beirut übernahm mc Group die Medienarbeit, inklusive Pressekonferenzen. Mit der Unterstützung von Partnern konnte der Deutsche Fußball Botschafter bislang über 20 nachhaltige Förderprojekte rund um den Globus fördern.



Die mc Group, ehemals Media Consulta, wurde 1993 in Köln gegründet. Seit 2000 ist der Hauptsitz in Berlin. Der Dienstleister bezeichnet sich selbst als Agenturnetzwerk, über Hubs in der ganzen Welt zählt er über 80 Niederlassungen. Auf der Referenzen-Liste von mc Group stehen unter anderem Generali, Bayer, Bauer Media, das Bundeskanzleramt und der Deutsche Olympische Sportbund.