%%%Jetzt offiziell: Serviceplan in der Madison Avenue angekommen%%%

Die Münchner Serviceplan Gruppe hat ein Haus der Kommunikation am 1. Mai 2018 in New York, in der Madison Avenue 102, eröffnet. Unter dem Dach sind die drei bekannten Säulen der Gruppe vertreten: Serviceplan, Modco/Mediaplus sowie die Digitalagentur T3. Serviceplan New York besteht aktuell aus 65 Mitarbeitern und wird gemeinsam von Stefan Schütte, Nick Johnson, Jay Benjamin sowie Nick Chapman geführt, Modco/Mediaplus von Erik Dochtermann und Eileidh Bamford. Die Digitalagentur T3 ist Partneragentur und wird von Ben Gaddis geleitet. 'new business' hatte bereits vor Wochen über den Einstieg Serviceplans bei Modco berichtet.

Florian Haller, CEO der Serviceplan Gruppe: "Ein Traum geht nicht nur für unsere Agenturgruppe, sondern besonders auch für mich ganz persönlich in Erfüllung. Wir starten mitten im Big Apple mit einem Haus der Kommunikation und bieten ab sofort auch in den USA unser einzigartiges integriertes Agenturkonzept an. Das ist ein toller Erfolg, aber auch ein großer Ansporn, unseren Kunden nun an allen wichtigen Lokationen dieser Welt unsere innovativen Dienstleistungen anbieten zu können."

Serviceplan New York wird geführt von Stefan Schütte, Nick Johnson, Nick Chapman sowie Jay Benjamin. Zu den Kunden gehören MAN, Lufthansa und Key Me. Modco/Mediaplus betreut Brighthouse Fiancial, 2K Games, 2K Sports, Vera Wang, CR7, Sony Pictures, Swiss, Tap Portugal und Wacoal. T3 zählt UPS, Capitol One, Virgin und Pizza Hut zu seinen Kunden.

Die Geschäftsführung in New York

Seit 2016 war Stefan Schütte Geschäftsführer der Holding der Serviceplan Agenturen, bis er im Januar 2018 er als Chief Integration Officer nach New York wechselte. Ab sofort ist er dort für die Integration und den Ausbau der einzelnen Firmen vor Ort und die Anbindung an das Headquater in München zuständig. Er startete 2000 als Geschäftsführer bei Serviceplan Campaign in München und betreute Kunden wie BMW, BMW Motorrad, HiPP, Lego, Rolf Benz, Sky und Castrol.

Neben Schütte ist mit Jay Benjamin, Nick Chapman und Nick Johnson ein Geschäftsführerteam an Bord, das bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Jay Benjamin kann auf eine langjährige Karriere bei Saatchi & Saatchi Sydney, Leo Burnett Sydney und Saatchi & Saatchi New York zurückblicken, wo er als CCO tätig war. Im Rahmen dessen hat er für viele globale Marken gearbeitet wie Pampers, Walmart, Tide, Head & Shoulders, Heineken, Tecate, Smirnoff, Samsung, Subaru, Cheerios, Canon und Chase. Er war darüber hinaus Mitglied des Worldwide Creative Boards bei Leo Burnett und Saatchi & Saatchi. Er konnte in seiner Laufbahn bis heute 38 Cannes Lions gewinnen. Zudem listete ihn Adweek in „Creative 100“ sowie in „50 most Vital Leaders in Tech, Media and Marketing“. Bis Ende des Jahres 2017 war er als Executive Creative Director bei Muh-Tay-Zik Hof-Fer tätig.

Nick Chapman bringt als Director of Strategy (zuletzt hatte er die Position des Director of Strategy bei Muh-Tay-Zik Hof-Fer in NYC inne) knapp 20 Jahre Erfahrung als Stratege in Werbeagenturen in Großbritannien und den USA mit, darunter Stationen bei TBWA London, Saatchi & Saatchi London sowie VB&P und TBWA\CHIAT\Day Los Angeles. Bevor er bei Serviceplan startete, war er Head of Strategy bei Pereira & O´Dell und als VP Global Consulting Partner bei Ogilvy Red. Zu seinen Kunden gehörten u.a. Coca Cola, Samsung, Mattel, Henkel, Airbnb, Skype oder Pedigree.

Nick Johnson, Geschäftsführer Serviceplan New York, hat im Laufe seiner Karriere an unterschiedlichen Orten von Austin bis San Franciso unabhängige Agenturen wie Bernstein-Rein, Venables Bell & Partners, GSD&M, VB&P und Gotham zu Erfolgen geführt. Dabei hat er Kunden von HBO, Walmart, Barclays und Coca-Cola bis ConocoPhillips, Denny's und Audi betreut. Vor seinem Engagement bei Serviceplan arbeitete er als President bei Muh-Tay-Zik Hof-Fer.

Alex Schill, Chief Creative Officer der Serviceplan Gruppe: "Mit der Eröffnung des Haus der Kommunikation in New York sind wir unserem Ziel, die erste unabhängige, globale Agenturgruppe mit deutschen Wurzeln zu werden, einen großen Schritt nähergekommen. Mit Jay Benjamin konnten wir zudem einen extrem hochkarätigen und ausgezeichneten Kreativen für Serviceplan New York gewinnen."

Modco-Gründer Dochtermann

Erik Dochtermann ist Geschäftsführer und Gründer von Modco Media in New York. In den letzten 28 Jahren trug die Full-Service-Mediaagentur zur Entwicklung von Milliarden-Marken wie Take Two Interactive, Chico's, Swatch Group und Brighthouse Financial bei. Zu den Leistungen der Agentur gehören Strategie und Forschung, Mediaplanung und Einkauf, SEO-Dienstleistungen sowie Analyse. Vor Modco Media leitete Dochtermann ein Mediaberatungsunternehmen, das Kunden wie BMW North America, Perrier, Nutrasweet, Isuzu und MasterCard betreute.

Über T3

T3 ist eine Digital-Agentur mit Hauptsitz in Austin, Texas sowie weiteren Standorten in Atlanta, San Francisco und New York. Die Agentur hat rund 250 Mitarbeiter und über 30 Jahren Erfahrung im Digitalbusiness. Namhafte Marken wie UPS oder Pizza Hut stehen auf der Kundenliste. T2 ist positioniert im vernetzten digitalen Gesamtauftritt mit den Schwerpunktfeldern Loyalty und Customer Relationship Management. T3 ist analog zu Serviceplan auch ein Familienunternehmen. Der Sohn der Gründerin Gay Gaddis, Ben Gaddis, hat T3 übernommen und erfolgreich weiterentwickelt.

Internationalisierung der Serviceplan Gruppe

2006 begann Hauptgeschäftsführer Florian Haller seine Vision umzusetzen, die erste weltweit agierende Agenturgruppe zu werden, die ihren Ursprung in Deutschland hat. Seit 2011 verantwortet Markus Noder als Geschäftsführer Serviceplan International die Internationalisierung der Agenturgruppe. Zu den deutschen Standorten in München, Hamburg, Bremen, Berlin, Frankfurt und Köln kamen so bis heute eigene Standorte mit Häusern der Kommunikation in Wien, Zürich, Mailand, Brüssel, Dubai, Paris, Lyon sowie Madrid hinzu sowie Dependancen unter anderem in Moskau, Warschau, Kiew, Delhi, Peking, Shanghai und Seoul. Ziel ist es, an allen Standorten Häuser der Kommunikation zu entwickeln, die alle Kommunikationsdisziplinen unter einem Dach vereinen.

Aufgrund enger Kooperationen mit weiteren Partneragenturen sieht sich die Serviceplan Gruppe an den wichtigsten globalen Wirtschaftszentren präsent. Durch eine enge Verbindung mit der Unlimited Group ist Serviceplan auch in Großbritannien (London) vertreten. Lateinamerika wird mit dem Partner Ariadna an den Standorten Buenos Aires, Bogota, Lima, Mexico City, Miami, Panama City, Santiago de Chile und Sao Paulo bedient.