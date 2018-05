%%%Design for Business lässt sich Meerrettich-Feinkostmarke Scandia Pepparrot schmecken%%%



Scandia Pepparrot in Anwendung: Die Meerrettich-Brand hat sich einem Facelift unterzogen (Foto: Design for Business)

Auf Wunsch des geschäftsführenden Gesellschafters der Erich Trapp GmbH & Co.KG in Kaltenkirchen, Thorsten Domm, hat die Düsseldorfer Agentur Design for Business um CEO Peter Maeschig das Meerrettich- und Spezialitäten Marken-Sortiment von Scandia Pepparrot relauncht. Das neue Design und die Neupositionierung werden in diesem Monat durch Kommunikationsmittel, wie Anzeigen und Broschüren und den neu gestalteten internationalen Internetauftritt begleitet.

Unter dem Motto 'Für die kreative Küche' soll das Image von Meerrettich für eine neue Esskultur und zusätzliche Zielgruppen attraktiv gemacht werden. Der neue Marken-Auftritt umfasst neben der neuen Verpackungsgestaltung und eine eigenständige Semantik. Ebenso wurde die Geschichte von Scandia Pepparrot, mit Ursprung in Schweden, wieder entdeckt. Durch editorielle Food-Photographie, die das Produkt in Anwendung, soll das Bild abgerundet werden. Die Neupositionierung der Meerrettich-Feinkost-Marke erfolgte, neben den bekannten Produkten, durch die Schaffung einer weiteren, zusätzlichen rezeptorischen Produktlinie. Mehr Informationen zum Relaunch und Design for Business lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 19 von 'new business'. Ein Probe-Abo kann hier bestellt werden.