%%%AutoScout24 dreht nach fünf Jahren wieder Runden im TV – Kampagne kommt von Drei Wünsche %%%



AutoScout24 nutzt das TV-Comeback, um das neue Produkt AutoScout360° zu bewerben (Foto: AutoScout24)

Der Münchner Online-Automarkt AutoScout24 meldet sich zurück im TV: Ab heute kommuniziert das Unternehmen europaweit sein neues Produkt AutoScout360° auf reichweitenstarken Privatsendern. Ziel der Kampagne unter dem Motto 'Einfach mal ne Runde drehen' ist es, das Produkt vorzustellen und die virtuellen Möglichkeiten bei der Fahrzeugsuche zu präsentieren. Für die Kreation der TV-Spots sowie Mobile-, PR-, Social Media- und Online-Maßnahmen zeichnet die ortsansässige Agentur Drei Wünsche verantwortlich. Pilot, ebenfalls München, steuert die Schaltung der TV-Maßnahmen. Die im siebenstellingen Bruttomediabereich liegende TV-Kampagne wird vor allem auf Sendern der ProSiebenSat.1 Group und autoaffinen Spartensendern on air gehen. Zielgruppe sind in erster Linie Männer zwischen 18 und 59 Jahren. CatBirdSeat betreut die Digital-Kanäle. Um Social und PR kümmert sich AutoScout24 selbst.



"Mit der neuen 360-Grad-Fahrzeugansicht heben wir uns deutlich von der Konkurrenz ab und bieten unseren Nutzern einen klaren Mehrwert", erklärt Thomas Schroeter, Senior Vice President Marketing & Product, die Rückkehr auf die Screens. "Das Thema ist für eine breite TV-affine Zielgruppe relevant und lässt sich zudem hervorragend im Bewegtbildformat darstellen."







Schon online einfach mal ne Runde drehen

Die Kampagne stellt das Tool AutoScout360° in den Fokus und soll die leichte Usability hervorheben: Drehen, zoomen, virtuell einsteigen – ein Nutzer probiert den neuen Service auf dem Tablet aus und demonstriert die 3D-Ansicht, die Fahrzeuge von allen Seiten in Szene setzt. "Mit AutoScout360° kann der Nutzer ein lebendiges Gefühl für das Fahrzeug erhalten", erklärt Schroeter. Das soll auch durch Sequenzen von fahrenden Autos aufkommen. "Mit AutoScout360° virtuell Platz nehmen und einfach mal ne Runde drehen", heißt es dazu aus dem Off.



"AutoScout360° ist eine konsequente Weiterentwicklung unseres Marktplatzes", sagt Felix Frank, Vice President Customer bei AutoScout24. Davon profitiere auch der Handel, denn er könne die Attraktivität seiner Inserate deutlich erhöhen. "Kunden können mit der innovativen Online-Besichtigung das Fahrzeug ihrer Wahl schon vor der Probefahrt innen und außen gründlich begutachten. Das emotionalisiert und begeistert fast wie eine Probefahrt. Die Folge sind besser informierte Kunden und dadurch mehr und kaufbereitere Interessenten für den Händler."