walker Agency präsentiert Erstling für Thomy im Schweizer TV



Die neuen TV-Spots von walker Agency für Thomy laufen ab sofort im Schweizer TV (Foto: walker Agency)

Die Kreativagentur walker Agency mit Sitz in Zürich hat für den Basler Feinkostprodukte-Hersteller Thomy drei verschiedene TV-Spots entwickelt, die ab sofort in der Schweiz zu sehen sind. Die Clips sind Bestandteil einer Media-Kampagne und wurden in Persien, Indien und Europa gedreht. Die unterschiedlichen Locations sollen den Fokus auf die Zutaten in den neuen Thomy- Geschmacksrichtungen legen. Walker hatte den Etat für die Nestlé-Marke Anfang des Jahres in einem mehrstufigen Pitch gegen internationale Mitbewerber gewonnen.

Pius Walker, Geschäftsführer walker Agency Zürich, sagt: "Die Zusammenarbeit mit Thomy war äußerst kreativ, wir haben die Marke an exotische, authentische Plätze der Welt gebracht, um die Neupositionierung zu unterstreichen. Unterstützt durch starke Bilder und Musik. So haben wir mit den besten Producern rund um den Globus zusammengearbeitet, ein weltumspannendes Projekt also für unsere kleine Agentur."

walker Agency wurde 2018 zur Agentur des Jahres in der Schweiz gekürt und bezeichnet sich selbst als "Kleinste Agentur der Welt". Insgesamt acht Mitarbeiter betreuen neben Thomy Kunden wie Henkel Haarpflege, Fisherman's Friend, Fleurop und Amnesty International. Im April wurde die Agentur beim D&AD mit zwei Pencils für "Trump's next move" (Kunde: Kein & Aber) ausgezeichnet, die bereits Anfang des Jahres vom BDZV als Anzeige des Jahres prämiert wurde. Im Februar hatte sich walker mit den beiden Züricher Agenturen Inhalt und Form sowie Station zu einem Verbund namens 'United' zusammengeschlossen.