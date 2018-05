%%%ADC Annual Award Show 2018: 25 Cubes für Deutschland%%%

Vergangene Nacht wurden in New York zum 97. Mal die ADC Annual Awards vergeben. Die Award-Show markiert den Auftakt zur Creative Week. Insgesamt wurden 248 Cubes an Agenturen aus 34 Ländern vergeben – 52 mal Gold, 86 mal Silber, 110 mal Bronze sowie 265 Merit-Auszeichnungen. 25 Cubes gehen an Teilnehmer aus Deutschland, darunter zweimal Gold, sechsmal Silber und 17 mal Bronze.Jung von Matt holt mit 15 Cubes (1x Gold, 3x Silber, 11x Bronze) den Titel German Agency of the Year und ist damit der mit Abstand erfolgreichste Teilnehmer aus Deutschland. Die Arbeit "Christmas 2117" für EDEKA bekommt einmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze in der Kategorie Motion & Film Crafts, sowie einmal Bronze in Advertising. Jung von Matt/Hamburg arbeitete zusammen mit Sterntag/Hamburg und MJZ London an dieser Kampagne. Für den Kunden EDEKA gab es zu dem zweimal Bronze für "Eatkarus" – zusammen mit Tempomedia, NBH Video und Supreme Music – und einmal Bronze für "The Most German Supermarket". Die Berliner-Verkehrsverbund-Kampagne "BVG Ticket-Schuh" bekommt zweimal Silber und viermal Bronze. Zweimal Bronze gibt es zudem für "Easter Surprise" für Netto und einmal Bronze für "The Faith of a Few" für die BWM Group Mini Brand.Der zweite Gold-Cube geht an Ogilvy für "Switch it off" im Auftrag von Amnesty International in der Katgeorie Advertsing. Die Arbeit wurde außerdem mit einem Silber-Cube belohnt. Serviceplan nimmt zweimal Silber mit nach Hause. Einen Silber-Cube gibt es für "The Reconciliation Wine" für Penny. Den zweiten Silber-Cube holt Serviceplan zusammen mit Serviceplan Health & Life und LV Prased Eye Institute, WHO Collaboration Centre für "Fittle – The first 3D printed Braille Puzzle".Grabarz & Partner und loved bekommen je zwei Bronze-Medaillen. Grabarz & Partner holt zweimal Bronze für "Loving 'It'" für Burger King. Die thjnk-Tochter loved wird zweimal für "A Statement for Tolerance", eine Kampagne für ALI Getränke und Husumer Mineralbrunnen, ausgezeichnet.Je einen Bronze-Cube holen denkwerk in Zusammenarbeit hobby.denkwerk sowie Philipp und Keuntje. Neben den 25 ADC Cubes gehen noch 20 Merit-Auszeichnungen an deutsche Agenturen.Die Santa Monica-Agentur Furlined wird mit dem ADC Black Cube für Best of Show für die Kampagne "Barbers" im Auftrag für Apple ausgezeichnet. Die Arbeit gewann außerdem einen Gold-Cube und drei Merit-Auszeichnungen. Der Titel Network of the Year geht an BBDO Worldwide. BBDO New York wird Advertising Agency of the Year, Åkestam Holst aus Stockholm wird Boutique Agency of the Year und der Brand of the Year-Award geht an Apple.Alle Gewinner finden Sie hier . Im Rahmen der Creative Week werden am Dienstag die Awards Young Ones sowie ADC Student vergeben. Am Mittwoch und Freitag werden dann die begehrten OneShow Pencils überreicht.