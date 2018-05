IKEA: Memac Ogilvy kreiert die "schläfrigste" Printanzeige

Print-Werbung braucht neue Impulse, um sich in der digitalen Werbe-Welt zu profilieren. In diesem Sinne hat Memac Ogilvy mit Sitz in Dubai für den für den schwedischen Möbel-Hersteller IKEA eine Print-Anzeige der besonderen Art entwickelt. "Sömnig" (was auf schwedisch "schläfrig" bedeutet) ist ein ausgesprochen innovativer Print-Auftritt, der als U4 der Good Magazin-Ausgabe April 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten erschienen ist. Alles an Sömnig soll den Schlaf verbessern, erklärt dazu die Agentur, die zum weltweiten Ogilvy-Network gehört.



Gedruckt wurde die Werbung mit einer Tinte, die nach Lavendel riecht, da Lavendel bekannterweise die Muskeln entspannt, den Herzschlag verlangsamt und die Schlafqualität verbessert. Zudem kann die letzte Seite vom Magazin entfernt werden und über einen USB-Anschluss geladen werden. Das innovatiste an dieser Print-Werbung ist wohl, dass sie auch als White-Noise-Lautsprecher fungiert.







08.05.2018

