%%%Mc Donalds: Big Mac feiert Jubiläum%%%



(Foto: DPZ&T)

Der Big Mac wird 50. Der Burger ist der einzige Sandwich, der in jeder McDonalds-Filiale weltweit angeboten wird. Um das Jubiläum zu würdigen, hat die brasilianische Agentur DPZ&T die "Big Mac Dose" entwickelt – dahinter verbirgt sich eine Coca-Cola-Dose. Der Software-Konzern ist der wohl wichtigste Marken-Partner der Fast-Food-Kette.Die Jubiläums-Dose zeigt einen Big Mac mit zwei Fleisch-Patties, der Special-Sauce, Salatblatt, Käse, Gürkchen, Zwiebeln und das Sesam-Brötchen - also das komplette Bic Mac-Programm.Die Jubi-Dose wird in dieser Woche an ausgewählte Influencer und Marken-Liebhaber versandt, die dann über Social Media mit dem Hashtag #BigMacCan die Momente mit der Getränke-Dose teilen können. Zusätzlich kreierte DPZ&T noch einen 49-Sekunden Digital-Spot, der viral zum Einsatz kommt.