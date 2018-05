Viessmann engagiert WAVEMAKER als Programmatic Consultant

Ab sofort ist die Düsseldorfer Media-Agentur WAVEMAKER für die Viessmann Group mit Sitz in Allendorf bei Kassel im Bereich Programmatic als Consultant aktiv und unterstützt die Inhouse-Umsetzung zielgerichtet beim Einsatz von Digital-Marketing-Aktivitäten. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen setzt Viessmann konsequent auf Inhouse-Lösungen im Digital Marketing und holt sich zielgerichtet externe Expertise.

"Für ein Unternehmen bringt es enorme Vorteile, die eigenen digitalen Kanäle zu kontrollieren und die Hoheit über die eigenen Daten zu besitzen. Entsprechend bündeln wir unser datengetriebenes Marketing inhouse. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit den Experten von WAVEMAKER und sind uns sicher, gerade im Umgang mit Datenstrategien und im Deal-Management zu profitieren", erklärt Ralf Brüser, Head of Insights & Media bei der Viessmann Group.

"Auf die Zusammenarbeit mit Viessmann freuen wir uns sehr, schließlich ist das Unternehmen ein Vorreiter bei der Digitalisierung und entsprechend beim Einsatz digitaler Marketingmaßnahmen. Wir sehen uns in der Rolle des Sparringspartners, der auf Augenhöhe berät und optimiert", ergänzt Alexander Jentzsch, Director Digital Planning bei WAVEMAKER. Die Agentur gehört zur WPP-Tochter GroupM und ist aus der Fusion der beiden Media-Agentur-Networks MEC und Maxus entstanden.

08.05.2018

