%%%taste gewinnt Gesamtetat von Interquell und entwickelt Food-Kampagne für Tierfutter%%%



'All you feed is love' - ab Oktober läuft die Interquell-Kampagne von taste auf allen Kanälen an (Foto: taste)

taste arbeitet ab sofort für Interquell. Das Unternehmen aus Wehringen in der Nähe von Augsburg setzt für seine beiden Heimtierfutter-Marken Happy Dog und Happy Cat auf die Offenbacher Spezial-Agentur für Food & Beverage, die das Mandat auch in den kommenden Jahren betreuen soll.



Der neue Markenauftritt steht unter dem Leitgedanken 'All you feed is love' und soll die emotionale Verbundenheit, die Liebe und Leidenschaft zwischen Mensch und Tier zeigen. Premiere hat der Markenauftritt auf der Interzoo, Fachmesse für die Heimtierbranche, in Nürnberg Anfang Mai. Messestand, Plakate, Salesfolder, Moodfilme, erste Vorstellung der Produkte nach dem Relaunch – alles folgt dem neuen Markenauftritt. Rund um den Markenkern 'Liebe und Leidenschaft' inszeniert taste in Wort und Bild: Besitzer und Haustier werden in Momenten der Zweisamkeit gezeigt. Die Botschaft: Wer seinen Hund oder seine Katze liebt, zeigt dies durch die Wahl des besten Futters.



Im Oktober läuft die Kampagne auf allen Kanälen an: Website-Relaunch in mehr als 15 Ländern, neuer Online-Shop mit über 40 Produkten, Social Media-Aktivierung, Start im Fachhandel mit entsprechender Vkf-Unterstützung. Dafür hat taste das Corporate Design modernisiert sowie einen Relaunch des Packaging unternommen. Zum Verkaufsstart ist die Publikumskampagne mit Anzeigen sowie umfangreichem PoS-Material in Deutschland und anderen europäischen Ländern zu sehen.



taste, vor 25 Jahren gestartet, beschäftigt heute 65 Mitarbeiter, die von Geschäftsführer Lukas Dudek angeführt werden. Auf der Kundenliste stehen Unternehmen wie Griesson-de Beukelaer, Löwensenf, Südzucker, Südwestdeutsche Salzwerke oder Vapiano. Neben dem klassischen Agenturgeschäft gehören zum Agentur-Portfolio auch Eigenmarken- sowie Lizenzmarken-Konzepte. Von den im GWA organisierten führenden Agenturen ist taste nach eigenen Angaben die einzige inhabergeführte Agentur, die auf Food & Beverage spezialisiert ist.