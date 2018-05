%%%Wie sich Agenturen fit halten%%%

Berühmte, kreative Agenturen wie Jung von Matt, Hornbach-Erfinder Heimat oder große, alle Services und Disziplinen vorhaltende Agenturen wie Serviceplan haben es tendenziell einfach, ins Relevant Set der Marketingentscheider auf Auftraggeberseite zu kommen. Zudem wohnt ihnen immer auch eine Attraktivität als Arbeitgeber inne, und sie haben finanziellen Mittel für technologische Innovationen. So gesehen müssten kleine Agenturen ganz schön zu kämpfen haben – haben sie auch, denn Geld verdienen ist bekanntermaßen an allen Ecken und Enden der Dienstleisterbranche schwieriger geworden.

Wichtiges Empfehlungsmarketing

Empfehlungsmarketing kann hier helfen. Für die Hamburger Werbeagentur VSF&P ist dies gar der "stärkste Treiber". Marco Safavi-Hir, GF bei VSF&P, dazu: "Wir machen einen guten Job und werden weiterempfohlen. Das stärkste Argument für Empfehlungen ist der wirtschaftliche Erfolg, der aus unserer Arbeit entsteht. Darauf versuchen wir – neben guter Kreation – unseren Fokus zu legen." Zudem sieht Safavi-Hir in der Branchenexpertise einen zentralen Erfolgsfaktor für seine Agentur. VSF&P sei schon immer sehr gut in der Handelskommunikation gewesen: "Daneben haben wir den Bereich Finanzdienstleister in den letzten Jahren stark ausbauen können. Außerdem haben wir im Bereich B2B große Expertise."



Neben den Empfehlungen soll helfen, über den Tellerrand hinaus zu blicken und Projektwissen kundenübergreifend zu teilen, um Potentiale für Auftraggeber zu entdecken. "Dafür haben wir eine interne Neugeschäfts-Taskforce gegründet, die sich regelmäßig zu aktuellen Themen und Projekten abstimmt. Daraus entstehende Projekte werden anschließend direkt unseren Kunden angeboten." Safavi-Hir kam im Sommer von der Ortskonkurrent Yours Truly als Mitglied der Geschäftsleitung zu VSF&P. Inzwischen zeichnet er als Geschäftsführer mit Zuständigkeit für die Bereiche Digital und Neugeschäft der 60-köpfigen Agentur.







