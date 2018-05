%%%Young Ones 2018: Deutscher Nachwuchs holt sechsmal Gold%%%

Dienstag-Nacht wurden in New York die begehrten Young Ones Student Awards vergeben. Die Werber von Morgen aus Deutschland holten dieses Jahr sechsmal Gold, viermal Silber und fünfmal Bronze. Hinter den Young Ones stehen der ADC New York (hier werden die Cubes vergeben) und die OneShow (hier gibt es in Verbindung mit den Client Briefs die Pencil).



Die am meisten prämierte Nachwuchs-Arbeit aus Deutschland ist "The Man With A Coin" von der Filmakademie Baden-Württemberg mit vier Gold-Cubes und einem Silber-Cube in der Kategorie Advertising. Das Sieger-Team: Art Director: Nadja Götze, Director/ Editor/ Writer: Christian Schilling, Editor: Ernst Lattik, Music & Sound: Alexander David, Floyd Fürstenau & Robin Harf, Photographer: Tim Weskamp.

Einen Silber Cube sicherte sich Scott Gurinskaite von der Kunstschule Wansbek/ Hamburg für "The Big Jump." in Advertising. Und für Stephanie Berkmann und Boris Schreurs gab es Bronze für "Moleskine Imagine".

Karlotta Freuer von der HAW/ Hamburg holt Bronze in Illustration für "The press said its dangerous here". Das Institute of Design in Hamburg bekommt Bronze für "Face Art" in Motion & Film Craft. Dies ist eine Team-Arbeit von Mareike Schröder (Art Director/Creative Director), Jette Haloschan, Lynn Regensein, Hanna Runge (alle Creative Team), Enrico Lein und Larissa Ratzmann (beide Illustration), Julian Strunck (Music & Sound), Christian Kalusky und Leonie Krause (beide Photographer). Tom Hegen von der HTWG Konstanz bekommt Bronze für "The Salt Series" in Photography.



Die Miami AdSchool Europe Hamburg und Berlin bekommen Gold im Client Brief Integrated für "Best Worst Ever" (Belen Aragon, Hannes Rath, Boreum Kim, John Speer) sowie Silber in Client Brief Video/Film für "Insurance Made Easy" (Art Directors: Kushal Birari, Alexander Lungu, Stefan Rotaru). Bronze gab es im Social Brief Film für "Red Flag" – eine Gemeinschaftsarbeit der Miami Ad School San Francisco, Miami und Berlin (Art Director: Carolina Latorraca/ Writer: Daphne Lefran & Margherita Teodori).