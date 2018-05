%%%Rossmann und hmmh machen Frühjahrsputz zum Sport%%%



hmmh entwickelte für Rossmann eine Frühjahrsputz-Kampagne unter dem Motto '3,2.1...sauber!' (Foto: Serviceplan)

'3, 2, 1… sauber!' – Unter diesem Motto starten die Drogeriemarkt-Kette Rossmann mit Sitz in Burgwedel bei Hannover und die Bremer Digital-Agentur hmmh mit einer Kampagne passend zum Frühling: Mit Tipps und Tricks rund um das Thema Wäsche waschen und ökologisch putzen, soll aus dem Frühjahrsputz nun Sport werden. Inszeniert wird das Thema mit Video-Content, der auf einer separaten Landingpage und fünf weiteren Content-Seiten zu sehen ist.



"Die Wohnung zu putzen und aufzuräumen muss nicht lästig sein, sondern kann auch Spaß machen. Wir versuchen, eine andere Perspektive zu eröffnen, die zugleich motiviert", sagt Stefan Wolf, Unit Director Digital Marketing bei hmmh.



Mit der Kampagne will Rossmann eine Brücke zwischen den eigenen Produkten sowie derer aus dem Markensortiment im Online-Shop und den stationären Filialen schlagen. Ausgerichtet an der bestehenden Markenwelt Rossmanns wurden im Rahmen der Kampagne neue Akzente mit visuellen Elementen gesetzt. Die Umsetzung der Bildwelt, der Scribbles und Videos lag dabei in den Händen der Digitalagentur. Darüber hinaus war hmmh für die Feinkonzeption, die gesamte Visualisierung, die Erstellung des Spotify-Accounts sowie das Erstellen von SEO-optimierten Texten und für die technische Umsetzung der Kampagne verantwortlich.



hmmh zählt sich selbst zu den deutschlandweit führenden Agenturen für Connected Commerce. Knapp 300 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten Bremen (Hauptsitz), Berlin, Hamburg und München. Gegründet im Jahr 1995, etablierte hmmh nach eigenen Angaben mit den Kunden Otto und Tchibo das Online-Shopping in Deutschland. Heute arbeitet die Agentur für Kunden wie bonprix, airberlin, Schaeffler, Gerry Weber, hessnatur, Nestlé, Deutschland Card, Gebrüder Heinemann und Eppendorf. Als Teil von Plan.Net gehört hmmh der Serviceplan Gruppe an, die mit über 3.500 Mitarbeitern und 37 Standorten weltweit die größte inhaber- bzw. partnergeführte und am breitesten aufgestellte Agenturgruppe Europas ist.