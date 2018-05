%%%isobar feiert mit Milka den Muttertag%%%



isobar und Milka machen Müttern eine Liebeserklärung (Foto: isobar)

In der neuesten Kampagne für die Mondelez-Marke Milka aus dem Hause der Wiener Kreativagentur isobar dreht sich alles um die Mütter: Der Produktname 'I love Milka' wurde anlässlich des Muttertags am 13. Mai in den Claim 'I love Mama' umgewandelt. Passend dazu bringt Milka auch eine 'I love Milka'-Muttertags-Edition auf den Markt. Die Kampagne wird über Plakate und Banner sowie als Online-Video in Deutschland und in Österreich verbreitet. Auf Unternehmensseite zeichnet Petra Kohlhoff, Marketing Milka Pralinen, verantwortlich, bei isobar CEO Helmut Kosa.



Kosa sagt: "Wir wollten den Markenkern, zartschmelzende Milka, die die Welt ein Stück zarter macht, so einfach wie möglich auf den Punkt bringen. Und was kann Mütterherzen mehr zum Schmelzen bringen als ein Liebesgeständnis ihrer Kinder in Verbindung mit herzförmiger Schokolade."



isobar betreut Milka seit Mitte 2017. Damals hatte die Agentur eine 360°-Kampagne zur Einführung des Produkts 'Milka Waves' gelauncht. Die Agentur ist Teil des gleichnamigen Kreativagentur-Networks, das über 6000 Mitarbeiter beschäftigt. Hierzulande sitzt isobar mit Zentrale in Düsseldorf. Im Kundenportfolio finden sich Marken wie Beiersdorf, Novomatic, Ikea und Red Bull Media House.