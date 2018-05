%%%'Brigitte Woman' löst Slogan 'Du bist gut so, wie Du bist.' mit dem Claim 'Dein Leben. Deine Woman.' ab%%%

Frauen haben sich in den letzten Jahren verändert. Heute lebt eine Frau mit 40 anders als noch vor 17 Jahren, als 'Brigitte Woman', das Gruner + Jahr-Magazin für Frauen ab 40 Jahren, das erste Mal erschien: Ob Single oder in einer Partnerschaft, Frauen sind heute nicht mehr abhängig. Im Beruf genießen sie durch Ganztagskitas und -schulen mehr Spielraum. Eine Schwangerschaft ab 38 Jahren wird nicht mehr mit hochgezogenen Augenbrauen bewertet. Auf diese und weitere Veränderungen reagiert 'Brigitte Woman' mit einem inhaltlichen und optischen Update sowie einer neuen Kommunikationskampagne, die inhouse von der Gruner+Jahr-Abteilung Kommunikation + Marketing konzipiert wurde.



Die insgesamt sieben Motive der neuen Kampagne zeigen stets den aktuellen Magazin-Titel mit einem Headline-Kasten und einer Frau. Die jeweilige Headline soll intelligent-humorvoll auf das Lebensgefühl der Leserinnen einzahlen, wie beispielsweise 'Der beste Lebensplan? Weniger Pläne machen!' oder 'Klar, lassen wir uns was sagen. Ich liebe Dich zum Beispiel.' In der Unterzeile der Anzeigen findet sich der neue Claim 'Dein Leben. Deine Woman.' wieder, der Haltung, Nähe und Vertrauen implizieren will. Er löst den bisherigen Slogan 'Du bist gut so, wie Du bist.' ab.



Die Kampagne startete am 7. Mai mit einem Bruttomediavolumen von rund drei Mio. Euro und einem Print- und Digital-Flight (u. a. 'Stern', 'Brigitte', 'Schöner Wohnen', 'Essen und Trinken', 'Living at Home', 'Chefkoch', 'Gala', 'Lust auf Genuss' und 'Für Sie').