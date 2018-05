%%%Pahnke und Varta gehen den Frühjahrsputz relaxt an%%%

Der Batteriehersteller Varta Consumer Batteries mit Hauptsitz im baden-württembergischen Ellwangen präsentiert seine Frühjahr-/Sommer-Kampagne unter dem neu eingeführten Markenclaim 'Varta In service for you'. Begleitend gibt es eine PoS-Maßnahme unter dem Motto 'Relax'. Im Zeitraum von Mai bis Juli 2018 können Kunden beim Kauf limitierter Aktionspackungen die Unterstützung einer professionellen Haushaltshilfe gewinnen. Damit will das Unternehmen seinen Anspruch fokussieren, zuverlässiger Partner im Alltag der Konsumenten zu sein.



Kommuniziert wird die Kampagnen-Aktion über das Verpackungsdesign der Limited Editions, für deren Kreation die Hamburger Kreativagentur Pahnke Markenmacherei verantwortlich zeichnet. Die operative Ausführung der Promotion liegt bei der Viva Marketing GmbH in Vendersheim.



Varta Consumer Batteries gehört zur Spectrum Brands Gruppe, einem global tätigen Konsumgüterunternehmen. Die Gruppe erwirtschaftet mit insgesamt 15.700 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von etwa fünf Milliarden US-Dollar.