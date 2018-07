%%%BBDO und die Bahn lassen Knie für mehr Beinfreiheit singen%%%



Stars im neuen BBDO-Spot für die Deutschen Bahn: Knie, die für mehr Beinfreiheit singen (Foto: BBDO)

Der Berliner Standort von BBDO hat für die ortsansässige Deutsche Bahn AG einen Online-Spot konzipiert und umgesetzt. Das Thema: Die fehlende Beinfreiheit in den Flugzeugen vieler Billig-Fluglinien im Gegensatz zum komfortablen Reisen in der Bahn. "Der Sitzabstand in unseren ICE-Zügen ist mit mindestens 85 Zentimetern im Vergleich zu Kurz- und Mittelstreckenflügen in der Economy Class deutlich größer. So können wir unseren Kunden beim Reisen mit großzügiger Beinfreiheit hohen Komfort bieten", sagt Michael Peterson, Vorstand Marketing DB Fernverkehr.



So sind die Hauptdarsteller des Spots die Knie der Reisenden, die passend zur Situation "I want to break free" von Queen singen. Der Spot läuft seit dem 5. Juli auf YouTube und Facebook. "Neben den klassischen Formaten unserer Kampagnen wollen wir insbesondere in den Online-Medien und Social Media immer wieder kreative Akzente setzen, die ruhig mal anders, lauter, polarisierender sind – dabei aber immer strategiekonform", sagt Antje Neubauer, Leiterin Marketing & PR der Deutschen Bahn.



Bei BBDO Berlin zeichnen Tobias Grimm, Till Diestel und Nicolas Linde für die Kreation verantwortlich. Die Filmproduktion lag in den Händen von Markenfilm, Hamburg. BBDO hatte 2016 den Bahn-Etat gewonnen und ist seitdem neben den Agenturen Ogilvy und Scholz & Volkmer für das Unternehmen tätig.