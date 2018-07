%%%LLR begeht zehnjähriges Jubiläum%%%

Die Hamburger Kreativ-Agentur Lukas Lindemann Rosinski (LLR) feiert 2018 einen runden Geburtstag: Seit zehn Jahren gibt es den Dienstleister um das Team von Bernhard Lukas, Arno Lindemann und Bent Rosinski. Neben dem Agentur-Jubiläum jährt sich auch die Zusammenarbeit mit den Startkunden Eurowings und Mercedes-Benz Vans. Die Etats hatte LLR 2008 gewonnen und ist seitdem für beide Unternehme als internationale Lead-Agentur tätig. In den vergangenen zehn Jahren hatte LLR die Etats im Pitch sowohl verteidigt als auch ausgebaut. So hält der Dienstleister nicht nur den internationalen Etat von Mercedes-Benz, sondern ist seit 2013 auch Lead-Agentur für den deutschen Markt.



Rosinski sagt: "Wir sind sehr stolz auf diese langen, treuen Kundenbeziehungen mit - wie wir finden - herausragenden Arbeitsergebnissen. Und das in diesen turbulenten Zeiten, in denen Langfristigkeit und Kontinuität in der Markenarbeit zwar notwendiger, aber leider auch seltener als je zuvor ist."



Die Agentur bedankt sich nun mit zwei Videobotschaften bei seinen langjährigsten Kunden: