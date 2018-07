%%%The & Partnership und Toyota machen mit dem neuen Aygo mobil%%%

Die Kölner Agentur The & Partnership launcht eine neue Kampagne für ihren Kunden Toyota, den das Team um Managing Director Marek Michels seit 2016 betreut. Zuvor lag der Etat bei Saatchi&Saatchi.



Unter dem Claim 'Just Go' wird aktuell das neue Modell Aygo beworben, das vor allem Stadtbewohner im Alter von bis 35 Jahren ansprechen soll. Zu den Maßnahmen gehören neben programmatischen Display-Platzierungen eine Social-Media-Kampagne und eine Kooperation mit dem Online-Shop About You, in dem der Aygo promotet wird.

Weitere Bestandteile der Kampagne sind Ambient-Maßnahmen wie Zebrating, durch das einfache Geländer in Kunstobjekte verwandelt werden, sowie Aktionen an Touchpoints wie Streetfood-Märkten, Foodtrucks und Beachbars. Kommunikationsmaßnahmen im Fernsehen, Kino, PoS, Auto- und Lifestyle-Magazinen ergänzen das Konzept von The & Partnership. Die 30-sekündigen Spots sind mit einer Shazam-Funktion versehen, durch die die Kinobesucher auf eine Event-Microsite geführt werden.



Die Anfang Juli gestartete Kampagne wurde mit einem Eventkonzept unter dem Motto 'Just Go' und 'Cool Down' in deutschen Städten gespielt. Im Rahmen dieser Events können die Nutzer den Aygo in Mobile Splash-Parks und Challenges live erleben.