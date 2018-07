%%%Kreativunternehmen erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 161 Milliarden Euro %%%

Die deutsche, französische und britische Kreativindustrie erzielte im Jahr 2015 Brutto-Einnahmen in Höhe von 161 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Forschungsinstituts Enders Analysis, London, im Auftrag des Dienstleistungsunternehmens Bertelsmann mit Sitz in Gütersloh.

Größte Wirtschaftskraft in dieser Branche war Großbritannien. Mit einer Bruttowertschöpfung von 76 Milliarden Euro war das Land im Jahr 2015 das führende Kreativzentrum in Europa. Insgesamt beschäftigten 118.000 britische Arbeitgeber 725.000 Mitarbeiter. Die deutsche Kreativwirtschaft trug 52 Milliarden Euro zum Branchenergebnis bei, gefolgt von Frankreich (32 Milliarden Euro). Die stärksten Zuwächse im Betrachtungszeitraum von 2010 bis 2015 verzeichnete die britische Kreativindustrie. Die Entwicklung der Branchen in Frankreich und Deutschland war über die Jahre hinweg stabil bzw. leicht positiv.