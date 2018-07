%%%Die Grünen und David + Martin reagieren im bayrischen Wahlkampf auf Bedürfnisse%%%

Für Agenturen gilt das Thema Wahlkampf als sperrig. Einen neuen Ansatz dazu verfolgen Die Grünen und David + Martin. Für den Wahlkampf der Grünen zur Bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober 2018 lanciert die Münchner Agentur eine Kampagne unter dem Motto 'Du willst es? Dann wähl es!', die unter anderem mit knallige Farben und neuen Layouts auf die Bedürfnisse und Wünsche der Wähler eingehen soll.

Die Gestaltung der Motive besteht aus reduzierter, moderner Farbsprache und geradlinigem Layout, das die Klarheit der Botschaften optisch unterstützen will. Letztere orientieren sich inhaltliche an den Themen, welche die Bevölkerung in Bayern akut umtreiben. Trotz des inhaltlichen Fokus wurde bewusst auf eine Überfrachtung der Plakate durch lange Texte verzichtet. David + Martin betritt mit diesem Kunden nach eigenen Angaben Neuland und wagt sich mit den bayerischen Grünen zum ersten Mal auf politisches Parkett. Der erste Plakatierungsaufschlag ist der Anfang bis Oktober soll es mit weiteren Maßnahmen weiter gehen.

"Leider bewegen sich die meisten Wahlkampagnen oft fernab der realen Sorgen und Wünsche der Bürger und sind voll von abstrakten Botschaften und wagen Wahlversprechen. Kurzum: Sie sind bis auf den Absender meist blut- und inhaltsleer. Viele Wähler wissen gar nicht, welche Partei ihre eigenen Positionen und Wertvorstellungen vertritt. Das wollen wir ändern und dabei ein Höchstmaß an Sichtbarkeit und Verständlichkeit garantieren. So wie Politik unserem Verständnis nach immer sollte", beschreibt Agentur-Gründer und -Kreativchef David Stephan die Kampagne. "Mit dem Wahlkampf-Claim 'Du willst es? Dann wähl es!' haben wir eine klare Botschaft gefunden, die zum Handeln aufruft. Und wir haben so fernab von wilden Hashtags, einer pseudo-jugendlichen Gestaltung und den üblichen plumpen Wahlkampfsätzen eine zeitgemäße und dennoch ur-grüne Kampagne geschaffen."

Landesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter der Grünen Bayern, Marc Decker, ergänzt: "Wir sind uns sicher, dass wir eine frische, moderne Kampagne mit klaren Botschaften zusammen entwickelt haben. Die Landtagswahl 2018 wird über die Haltung entschieden – auch das transportiert diese Kampagne. Wir sind zuversichtlich, dass sich viele Menschen in den verbleibenden 100 Tagen bis zur Wahl die Frage stellen, was sie wollen, und schließlich Bündnis 90/Die Grünen wählen."

Nadja Bergelt-Stephan, die zuständige Kundenberaterin bei David + Martin, sagt: "Die Kampagne soll die Menschen dort abholen, wo die Politik konkret etwas für sie tun kann. Wir zeigen, dass die Grünen keine Utopie-verliebten Weltverbesserer mit erhobenem Zeigefinger sind, sondern für eine moralgeleitete und lösungsorientierte Politik stehen, die auf die Bedürfnisse der Wähler in Bayern eingeht."

David + Martin, 2015 von den Jugendfreunden David Stephan und Martin Eggert als Kreativagentur und -plattform gegründet, zählt außerdem Hacker-Pschorr, Ovomaltine, Tabasco, Leerdammer und Campari zu ihren Kunden.