%%%Etatgewinn: Fluent checkt bei der DSR Hotel Holding ein%%%



(Logos: DSR Hotel Holding)

Die Fluent AG, Hamburg, holt Neugeschäft bei der ortsansässigen DSR Hotel Holding: Der 2013 gegründete Kreativ-Dienstleister übernimmt das Lead-Mandat für die drei Marken A-ROSA Resorts, a-ja Resorts und HENRI Hotels. Die Entscheidung der DSR für das Kreativteam unter der Leitung von Géza Unbehagen (Strategie und Beratung) und Daniel Frericks (Kreation) fiel nach einem umfangreichen Pitch.

Zu den Aufgaben der Agentur gehören Marken- und Kommunikationsstrategie, Brand Design/CI, die Entwicklung von klassischen und digitalen Kampagnen sowie den Werbemitteln. Darüber hinaus wird Fluent für die DSR Hotel Holding auch im Bereich Media-Strategie, -Planung und -Einkauf tätig.

Die DSR betreibt über zehn Hotels und Resorts in Deutschland und Österreich. In den kommenden Jahren sollen mindestens fünf weitere Häuser hinzukommen, unter anderem ein HENRI Hotel in Düsseldorf und a-ja Resorts in Travemünde, Zürich und Ruhpolding. "Vor dem Hintergrund unseres weiteren Wachstums ist es uns wichtig, einen starken Agenturpartner zu haben, der unsere Markenführung und unsere Marketingaktivitäten auf das nächste Level hebt. Mit Fluent haben wir genau diesen Partner gefunden", sagt Björn Franz, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DSR Hotel Holding.

Bei Fluent arbeitet aktuell ein 35-köpfiges Team für Kunden wie AIDA Cruises, die ARAG, DocMorris, Berenberg, die Brauerei Veltins, Sixt, Aldi, Juwelier Wempe und Hardenberg. Den Etat der DSR Hotel Holding betreuen Beratungs-Vorstand Geza Unbehagen und Kreativ-Chef Daniel Frericks gemeinsam.