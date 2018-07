%%%Kimberly Clark gibt globalen Kreativ-Etat an FCB%%%

Die Interpublic-Tochter FCB hat sich im Pitch um den weltweiten Kreativ-Etat des global aktiven Personal-Care-Konzerns Kimberly-Clark mit Hauptsitz in Dallas/Texas durchgesetzt. Das Unternehmen startete den Review-Prozess im März 2018 unter der Aufsicht von Chief Marketing Officer Scott Usitalo, der ursprünglich im Mai 2018 das Unternehmen verlassen wollte, nun jedoch bis zum 1. August 2018 bleibt. Kimberly Clark ist auch in Deutschland aktiv. Der Deutschland-Sitz befindet sich in Koblenz. Sollten hierzulande ebenfalls werbliche Aktivitäten anlaufen, wird das Hamburger FCB-Büro davon profitieren. Das Hamburger Office hatte FCB vor kurzem an das deutsche Management verkauft. Zu den Marken, die künftig vom FCB-Network weltweit kreativ betreut werden, gehören unter anderem Kleenex, Cottonelle, Scott, Huggies und Camilia.





Die WPP-Tochter J Walter Thomson, die bisher in einigen Ländern für die Marken verantwortlich waren, wird weiterhin für diese Marken tätig sein.

Für die letzten Kampagnen für beispielsweise Cottonelle und Kleenex in den USA arbeitet Kimberly-Clarke mit anderen Agenturen zusammen. Die Mai-Kampagne für Kleenex entwickelte die Consultancy Top Line Marketing und Kreativ-Agentur The Cyranos (beide ansässig in Barcelona).