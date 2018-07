%%%Spot des Monats: Beovita Vital versilbert Juni mit Testimonial Maddin Schneider %%%

Der 'Spot des Monats' vom 'new business'- Schwestermagazin 'Healthcare Marketing' hat im Juni einen Silber-Sieger hervorgebracht: ‚Mundpropaganda‘ wirbt für ein Mundpflege-Produkt von Beo Vital. Gesicht der Kampagne des Start-ups, dass sein Produkt u.a. in der VOX-Gründershow 'Die Höhle der Löwen' vorstellte, ist Comedian Maddin Schneider. Bei dem Bewegtbild-Wettbewerb für Gesundheitskommunikation vergaben die Juroren in dieser Runde zudem jeweils eine Bronze-Medaille an Hochzwei – Büro für visuelle Kommunikation, Peix Healthcare Communication und wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation.

Der monatliche Wettbewerb wurde Anfang dieses Jahres vom Fachmagazin 'Healthcare Marketing' ins Leben gerufen. Mehr Informationen zum Wettbewerb und die Gewinner-Spots von Juni finden Sie unter healthcaremarketing-spotdesmonats.de.

Agenturen, Unternehmen/Institutionen und Produktionsfirmen können ihre Bewegtbild-Kampagnen/-Projekte für den 'Spot des Monats' Juli bis zum 23.07.2018 einreichen. Hier geht's zum Einreichungsformular.