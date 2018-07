%%%PickMeUp entwickelt Markenstrategie für die Raiffeisen-Genossenschaft Weser-Elbe %%%

Die Hamburger Trade Marketing-Experten von PickMeUp zeigen mit ihrem neuen Kunden Raiffeisen Weser-Elbe eG, dass sie nicht nur PoS-Kommunikation können, sondern auch Retail-Branding: Unter der Leitung von Creative Director Torsten Schon verpasste die Agentur der Genossenschaft einen neuen Markenauftritt im Netz und entwickelte eine Kommunikationsstrategie, die B2B- wie auch B2C-Zielgruppen adressiert.

Raiffeisen Weser-Elbe versorgt mit insgesamt 16 Standorten zwischen Cuxhaven, Stade und Rotenburg/Wümme nicht nur die Landwirte der Region mit Produktionsmitteln und Dienstleistungen, sondern bietet in zwölf Märkten ein Haus-, Garten-, Tier- und Freizeitsortiment auch für Privatkunden sowie vier Baustoffhandlungen. Ein weiteres Standbein ist der Energiehandel mit Tankstellen an fünf Standorten.

Auftrag an die Agentur war es, einen Markenauftritt zu entwickeln, der all diese Sparten vereint, Stammkunden bindet und neue Kunden anspricht. PickMeUp kam dabei ohne Pitch ins Spiel: "Ich kannte PickeMeUp und ihren CEO Heinz-Jürgen Pick bereits aus vorherigen erfolgreichen Projekten", berichtet Linda von Glahn, Marketingleiterin bei Raiffeisen Weser-Elbe. Von Glahn hat vor dem Wechsel zu Raiffeisen im Marketing der Deutschen See gearbeitet, einem langjährigen Kunden von PickMeUp. "Uns war wichtig, dass wirklich verstanden wird, worauf es uns ankommt."

Das Kreativteam konzipierte unter dem Motto 'Vertrauen, Nähe, Nachbarschaft' einen Markenauftritt in neuem Corporate Design, der die regionale Verankerung und die Stärken der Genossenschaft in den Mittelpunkt stellt. Dabei fungieren Raiffeisen-Mitarbeiter als Botschafter der Kampagne. "Das schafft Glaubwürdigkeit bei unseren Kunden und Identifikation bei unseren Mitarbeitern", so von Glahn. "Unsere Mitarbeiter sind oft die stärksten Kommunikatoren. Sie sind echt, klar heraus – einfach authentisch." Auf dieser Basis entstanden neben der Website Werbemittel von Handzetteln und Mailings bis hin zu Printanzeigen und Out of Home-Werbung im 18/1-Format. Um das neue Kommunikationskonzept mit Leben zu füllen, sind zudem nachbarschaftliche Events in der Region geplant.

Ein vergleichbares Projekt hat PickMeUp vor zwei Jahren in Berlin realisiert. Hier entwickelte das 20-köpfige Agenturteam für den Shopping-Center-Betreiber Unibail-Rodamco einem kompletten Markenrelaunch der Neukölln Arkaden, die damals unter Kunden- und Mieterschwund litten. PickMeUp positionierte das Center als sympathischen Kiez-Treffpunkt - zum Beispiel mit einem großen öffentlichen Fotoshooting unter dem Motto "Hier fühl ich mich zuhause", bei dem sich Kiez-Bewohner und Center-Besucher professionelle ablichten lassen konnte. Kalkulierter Nebeneffekt der Marketingaktion: es entstand ein Motivpool mit "Kiez-Köpfen", aus dem die Marketingabteilung des Centers bis heute schöpfen kann. Und die Neukölln-Arkaden sind heute wieder vollvermietet.

Bei PickMeUp arbeitet unter der Leitung von Agenturgründer und Inhaber Heinz-Jürgen Pick ein 20-köpfiges Team für Kunden wie Beiersdorf, Deutsche See, Edeka, Fanta, Gorenje, Mövenpick, IKK classic und Die Zeit.