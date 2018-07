%%%The Best Agency meldet 23 Shortlist-Platzierungen%%%

23 Shortlistplatzierungen in sieben Kategorien - das ist das Ergebnis der ersten Jury-Runde beim CREA-Nachfolger The Best Agency: Die 40-köpfige allein aus Kunden bestehende Jury hat bei ihrem ersten Treffen am 5. Juli 2018 die Einreichungen von 20 Agenturen in die engere Wahl gezogen. Die Shortlist-Kandidaten im Überblick:

Kategorie Top Job

Publicis Pixelpark - Puma - Der schnellste Geschäftsbericht der Welt

CROSSMEDIA - Die Rekruten & Mali

Eberle Werbeagentur - Davert Case

Ogilvy & Mather - Tschüss Werbung. Hallo Teens.

cyclos design - skantherm – So elementar wie das Feuer sind die »Elements« Kaminöfen von skantherm

GW+Co THORNeco – meet the family

Kategorie Costumized

BOBBY&CARL - BOBBY&CARL - Nähe ist nicht nah genug.

PublicisMedia - iBeauty – Customer-centric Agency

Kategorie Focused

HAJOK Design - Everywhere

Kategorie Newcomer

PinkSquirrel Communication Ideas - PinkSquirrel for Newcomer Agency 2018

BOBBY&CARL - Satteln im Galopp: BOBBY&CARL.

Kategorie Agency Marketing

Brandyourlife Werbeagentur -BYL Eigenmarketing // Krawall & Klassik Mailing

Palmer Hargreaves - Lust auf ein Match?

fischerAppelt - Employer-Branding-Kampagne: Bring Your Parents To Work

Shanghai.Berlin - Story Engineering

Leagas Delaney Hamburg - Talente satt.

DDB Group Germany - Creative Hive - Die Creative Entrepreneurship Community

Kategorie Future Ready

Faktenkontor - Kommunikationsanalysen mit Künstlicher Intelligenz - für 27.000 Marken

fischerAppelt - #HiredAsATeam – die viralste Recruitingkampagne Deutschlands

Kategorie Top Tool

Parasol Island - Parasol / OS

Publicis Groupe - KI Marcel - Break the barriers between creativity, data and technology

MILK Food & Design - Food Research & Innovation Lab

Plan.Net Business Intelligence - Brand Investor



Mit dem neuen Award will Initiator Oliver Klein, Inhaber und Gründer der Marketingberatung cherrypicker, ein weiteres Gütesiegel in der Branche etablieren. "Die sehr positive Resonanz der vielen einreichenden Agenturen und die starke Anzahl an Kunden bei der Jury zeigen ganz deutlich, dass wir auf dem besten Weg sind, dieses Ziel zu erreichen“, so Klein.



Bei der nächsten Jury-Sitzung am 14. September 2018 werden die Agenturen persönlich vor der Jury präsentieren. Die finale Auszeichnung findet anschließend im Rahmen eines exklusiven Gala-Dinners in Hamburg statt. Geladen sind neben der Jury alle Shortlist-Kandidaten des Wettbewerbs.