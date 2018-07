%%%AD STARS 2018: Cheil Germany holt sechs Shortlist-Plätze%%%

Das in Südkorea beheimatete internationale Werbe-Festival AD STARS hat die Finalsten für 2018 bekannt gegeben. Von den 1.719 nominierten Arbeiten stammen auch acht aus Deutschland. In der Länder-Wertung liegt Thailand mit 239 Shortlist-Plätzen auf Rang eins - gefolgt von Japan (234), Korea (125), Australien (118) und den Philippinen (108).







Alle sechs nominierten Profi-Arbeiten hat Cheil Worldwide mit Sitz in Schwalbach am Taunus für den Kunden Samsung realisiert: "Land of Emojis" ist viermal nominiert – je zweimal in den Kategorien Outdoor und Social Influencer. Je eine Nominierung gab es für die Arbeit "Inspired by You" in Design sowie in Promotion.







Im Bereich Student konnte sich die Miami Ad School Europe zwei Shortlist-Plätze sichern. In der Kategorie PR geht die Arbeit "The Beauty of Break Ups" für eBay an den Start und in Print ist "Remember" für Donate Life im Rennen.









Die Gewinner werden im Rahmen des Festivals (23. bis 25. August 2018) in Busan, Südkorea gekürt. Alle weiteren Informationen zu den AD STARS finden Sie hier