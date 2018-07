%%%LIA 2018: sieben Kreative aus Deutschland in der Jury%%%

Beim Kreativ-Wettbewerb London International Awards (LIA) sind die Juroren für 2018 bekannt gegeben worden. Sieben Kreative aus deutschen Agenturen sind in die Jury berufen worden - sie treffen dort noch auf eine weitere Kreative aus Deutschland, die heute CCO bei Mother in New York ist: Corinna Falusi.







Die sieben Juroren aus den deutschen Agenturen gehören folgenden Juriesan:

Armin Jochum, Chief Creative Officer (CCO) und Mitgründer von thjnk-Gruppe wird zusammen mit Jason Romeyko, Worldwide Executive Creative Director (ECD) bei Serviceplan in der Jury der Kategorien Ambient, Billboard, Poster, Print und Verbal Identity sitzen.

Dr. Stephan Vogel, CCO für die Region Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei Ogilvy, votet in der Jury für Integration.

Dörte Sprengler-Ahrens, CCO bei Jung von Matt/SAGA, vertritt Deutschland in der Jury für Non Traditional.

Guido Heffels, CCO bei Heimat, wird zusammen mit Ricardo Wolff, ECD bei INNOCEAN Worldwide Europe, in der Jury für TV/Cinema/Online Film sitzen.

Die deutsche Top-Kreative Corianna Falusi, CCO und Partner bei Mother New York, wird Jury President für die Kategorie Digital.









Die Jury-Sessions finden vom 28. September bis zum 5. Oktober 2018 in Las Vegas statt. Die LIA-Preise werden am 5. November 2018 in London übergeben. Alle weiteren Information zur Jury sowie zu den London International Awards finden Sie hier