Coca-Cola und Agentur laut von leise bringen Glacéau smartwater nach Deutschland

Im Heimat-Markt von Coca-Cola gehört das Wasser Glacéau smartwater bereits zum Sortiment des US-amerikanischen Getränke-Konzerns. Hierzulande soll es nun ebenfalls an den Start gehen. Dazu gestaltete die Münchner Agentur laut von leise eine Out-of-Home Kampagne, die als Video Select, Mega Light Select und City Light Poster in fünf deutschen Großstädten – Berlin, Hamburg, München, Köln und Düsseldorf – zu sehen ist. Neben laut von leise sind zum Launch auch MediaCom, Düsseldorf, (Mediaagentur für OoH, Paid Media), fischerAppelt relations, Hamburg, (PR & Social Media) und W-com, Bad-Nauheim (Sportmarketing & Events) involviert.

Wie in den USA ziert die Schauspielerin Jennifer Aniston die Plakate der Out-of-Home-Motive. Neben Out-of-Home setzt Coca-Cola bei der Platzierung von Glacéau smartwater verstärkt auf Social Media. Influencer und Mikro-Influencer-Kooperationen sollen neben Social Ads für Sichtbarkeit in der Zielgruppe sorgen. Potenzielle Glacéau smartwater-Konsumenten werden außerdem über digitale Werbung in der Nähe von Handelspartnern angesprochen. Darüber hinaus ist Glacéau smartwater bis zum Ende des Jahres auf unterschiedlichen Tech und Lifestyle Events mit einer SmartBar und Loungemobiliar vertreten.

Nach Angaben von Coca-Cola zeichnet sich Glacéau smartwater durch einen klaren und frischen Geschmack aus. Dadurch soll es das ideale Getränk für diejenigen sein, die Wasser mit wenig mineralischer Note bevorzugen. Das Flaschen-Design ist minimalistisch gehalten. Zum Marktstart in Deutschland ist das Wasser ist in zwei Varianten – 'still' und 'sparkling' – in der 0,6 L PlantBottle-Flasche erhältlich.