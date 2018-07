%%%Lukas Lindemann Rosinski zieht in die #MustangMansion%%%



Mustang zeigt das Leben in der #MustangMansion (Foto: LLR)

Die Hamburger Agentur Lukas Lindemann Rosinski (LLR), die in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen feiert, lanciert eine neue Kampagne für die Jeans-Marke Mustang. Das Textilunternehmen, das unter Mustang-Bekleidungswerke GmbH & Co. KG firmiert und in Künzelsau sitzt, beauftragte LLR bereits im Januar 2018. Im Fokus der Zusammenarbeit steht eine neue strategische Ausrichtung der Marke, die nun im Rahmen einer Content-Kampagne unter dem neu kreierten Hashtag #MustangMansion präsentiert wird.



Bei der "Mustang Mansion" handelt es sich um ein reales Gebäude, in dem Mitarbeiter der Agentur, des Kunden, der Produktion und Personen der Zielgruppe für eine Woche zusammen unter einem Dach leben. Ausgestattet mit der neuen Kollektion der Denim-Brand werden sie fotografiert und gefilmt. Im März fand die erste Produktion in Kalifornien statt, dabei entstanden rund 86.000 Fotos und viele Stunden Filmmaterial. Das Footage wird nun für Anzeigen, Bewegtbildformate, Banner, Social Media-Ads, Cinemagraphen, Newsletter, Broschüren und Instore-Plakate für die 39 Stores und 51 Outlets in Europa genutzt.



"Diese neue Art der Content-Produktion kann man nur in einem kleinen, flexiblen Team machen. Dabei haben alle Beteiligten mehrere Rollen bzw. Aufgaben. Wir alle waren sozusagen Protagonisten, Fotografen, Producer und Filmemacher in einem", erklärt Arno Lindemann, CCO bei LLR und verantwortlicher Kreativer für die Marke Mustang.



Auch die Band 'The Great Escape' war vor Ort und spielte den eigens für Mustang produzierten Song 'Where do we go frome here', der zum Kampagnenstart auf Spotify gelauncht wurde. Auf Kundenseite zeichnet Daniel Peterburs, CPO Mustang, verantwortlich. Robert Grischek und Arno Lindemann fungierten als Fotografen, Regie führten Kasper Lerch und Caro Bruchmann.