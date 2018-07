%%%Kaufland beauftragt OneTwoSocial mit Social Media-Etat%%%

Die Einzelhandelskette Kaufland mit Zentrale in Neckarsulm will ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken ausbauen. Nach einem Pitch vergab das Unternehmen seinen Social Media-Etat an die Münchner Social Media-Agentur OneTwoSocial. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird der Dienstleister Content für die Kanäle von Kaufland produzieren, neue Formate ausbauen und Postings erstellen, die auf Trends und kundenspezifische Inhalte angepasst sein sollen. Ziele sind die Steigerung der Awareness und Engagement-Raten der Community.



"Facebook ist nach wie vor eine enorm wichtige Plattform für Unternehmen, um die Fans und Kunden noch stärker an sich zu binden. Dazu sind kreative Posts und innovative Formate unerlässlich. Der Bereich Food bietet hier viele spannende Möglichkeiten", erklärt Helge Ruff, Geschäftsführer von OneTwoSocial.



Kaufland betreibt bundesweit 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört zur Schwarz-Gruppe, die ebenfalls in Neckarsulm sitzt und zu der auch der Lebensmittel-Discounter Lidl gehört. OneTwoSocial betreut neben Kaufland auch Kunden wie Sky Deutschland, Kentucky Fried Chicken, Versicherungskammer Bayern, Universal Channel, Syfy, 13th Street und HSE24.