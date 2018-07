%%%Coca-Cola light frischt ihren Look auf%%%



Coca-Cola light wirbt für neues Verpackungsdesign (Foto: The Coca-Cola Company)

Die Marke Coca-Cola light aus dem Hause der The Coca-Cola Company, Deutschlandsitz in Berlin, geht mit einem neuen Verpackungsdesign an den Start. Die Optik soll sich von den Produkten Coca-Cola Classic und Coca-Cola Zero Sugar abheben und wird in verschiedenen Medien beworben.

So hat die WPP-Agentur Ogilvy aus Berlin einen 30- und einen 20-sekündigen TV-Spot entwickelt. Die Filme sind zur Einführung des neuen Designs bis Ende August 2018 auf reichweitenstarken deutschen Sendern zu sehen. Musikalisch unterlegt werden die Clips von dem Song 'Shake Shake' der Berliner Künstlerin Nessi. Flankierend zum TV_Flight kommen ab dieser Woche OoH- und PoS-Maßnahmen zum Einsatz, die das Re-Design inszenieren. Am PoS etwa werden rund 7.000 Platzierungen genutzt.

Als Media-Agentur zeichnet MediaCom aus Düsseldorf verantwortlich, PR und Social Media liegt bei fischerAppelt, relations, Hamburg.

Die The Coca-Cola Company sitzt in Atlanta und hat über 500 Marken im Portfolio. Das Sortiment beinhaltet – neben Softgetränken – Wasser, Sportgetränke, trinkfertige Tees und Heißgetränke. Weltweit sind mehr als 700.000 Mitarbeiter für den Konzern tätig, in Deutschland sind es rund 8.000.