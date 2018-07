%%%Havas-Holding baut Digital-Business aus%%%

Die Havas Group mit Stammsitz in Paris erweitert ihr Digital-Business in der Australien-Neuseeland-Region (ANZ) und übernimmt die Digital-Agentur Catchi, die als Spezialist für Conversion Rate Optimisation (CRO gilt.Catchi wurde 2013 in Auckland, Neuseeland, von Cornelius und Linda Boertjens gegründet. Zwei Jahre später expandierte Catchi nach Australien und eröffnete Büros in Sydney und Melbourne unter der Leitung von Michaela Aguilar.

Zu den Kunden von Catchi zählen Unternehmen wie ANZ Bank, Genesis Energy, Air New Zealand, Fairfax Media und Foxtel. Neben dem Bereich Conversion Rate Optimisation gehören auch Personalisierung, Digital Analytics und Insights sowie Technology Consultancy zum Leistungsspektrum von Catchi.