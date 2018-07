%%%Wavemaker verteidigt sein Mandat bei Esprit - und baut die Zusammenarbeit international aus%%%

Über mehrere Monate zog sich der mehrstufige Media-Pitch von Esprit - nun ist er entschieden: Den Zuschlag in dem Auswahlverfahren, an dem sich mehrere große Networks beteiligt hatten, erhält Wavemaker. Die Düsseldorfer arbeiten seit 2015 (damals noch als Maxus) Jahren für den Modekonzern mit operativer Zentrale in Ratingen und Hong Kong. Bisher betreuten sie jedoch nur den Etat für die klassischen Medienkanäle TV, Out of Home und Print in Deutschland. Dieses Mandat konnte das Team um Managing Partner Marion Jelinek nicht nur verteidigen, sondern kräftig ausbauen: Wavemaker übernimmt nun auch den klassischen Media-Einkauf für die Märkte Österreich, Schweiz, die Niederlande, Frankreich, Belgien und China sowie die Betreuung des Digital-Accounts. Dieser umfasst sämtliche Kanäle von Programmatic über Affiliate, Social, Search bis zu Online-Video und Brand Display für 15 europäische E-Shop-Länder sowie teilweise für China. Insgesamt umfasst das Mandat nun ein Volumen im zweistelligen Millionenbereich.

"Wir haben in den vergangenen Jahren eine gute Beziehung zum Wavemaker-Team aufgebaut und vertrauen darauf, dass wir unsere strategische Partnerschaft auf globaler Ebene auf allen Kanälen ausbauen, Synergien nutzen, die Geschwindigkeit erhöhen und unseren Mediaplanungsprozess optimieren können", sagt Vincent Jeanniard, SVP Head of Global Marketing bei Esprit, zur Agenturentscheidung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Esprit nach dem Zusammenschluss von Wavemaker überzeugen konnten", sagt Matthias Brüll, CEO Wavemaker DACH. Tatsächlich soll die Zusammenarbeit nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ auf ein neues Level gehoben werden. Bei Esprit werden beispielsweise Branding- und Performance-Maßnahmen künftig nicht mehr getrennt geplant. Auf diese veränderte Struktur will Wavemaker mit einem maßgeschneiderten Team von 20 Spezialisten reagieren.

Die internationale Media-, Content- und Technologie-Agentur war im Juni 2017 aus dem Zusammenschluss von MEC und Maxus entstanden. Das Leistungsspektrum umfasst Kommunikationsberatung, Consulting, Media- & Kommunikationsstrategie, Mediaplanung/-optimierung, Research & Analytics und Creative Solutions wie Live-Marketing, Social Media und Influencer Marketing.

Wavemaker gehört als GroupM-Tochter zum WPP-Netzwerk. In Deutschland arbeiten insgesamt 580 Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf, Hamburg, München und Berlin.