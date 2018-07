%%%Dentsu Aegis baut Präsenz in Lateinamerika weiter aus%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis Network (DAN) übernimmt Global Mind, die größte Independent-Agentur in Argentinien. Global Mind wird künftig zum iProspect-Network gehören. Damit verdreifacht sich die Mitarbeiter-Anzahl von iProspect in Argentinien.







Die Agentur wurde 2001 als Cross-Channel Agentur gegründet und hat ihren Hauptsitz in Buenos Aires. Ein weiteres Büro befindet sich in Miami, USA, das als Launch-Pad für seine latein-amerikanische Kunden in den USA fungiert. Auf der Global Mind-Pay-roll stehen heute über 120 Beschäftigte. Das Angebot der Independent-Agentur umfasst folgendes Leistungs-Spektrum: Creative und Production, Media Planning und -Buying, Business Intelligence, Digital-Paid-Search, Display, Social Media Management, SEO, Programmatic und Data & Analytics Services. Zu den Kunden von Global Mind zählen Unternehmen wie Netflix, Paypal und Peugeot.







Marcelo Montefiore, Mitgründer und CEO von Global Mind, wird neuer CEO bei iProspect Argentinien. Er wird künftig eng mit Juan Pedro McCormack, CEO DAN Argentinia, sowie Philippe Seignol, President von iProspect Latein-Amerika, zusammenarbeiten.