%%%D&AD New Blood 2018: neun Wood-Pencil für Deutschland%%%

Am Donnerstagabend (12. Juli 2018) wurden die D&AD New Blood Awards an die Kreativen von Morgen verliehen. Insgesamt 194 Pencil wechselten ihren Besitzer – ein Black Pencil, vier White Pencil, 29 Yellow Pencil, 40 Graphite Pencil und 120 Wood Pencil. Unter den 194 Pencil-Gewinnern sind auch neun Nachwuchs-Kreative aus Deutschland.







Gleich Sieben Wood Pencil gingen an die Miami Ad School Hamburg. Einer davon für ein Gemeinschaftsprojekt mit der Miami Ad School Madrid. Johnson Lim, Jorge A. Botti, Thamara Schmid und Thomas Aito bekamen einen Wood Pencil für "El Trueque Polar/ The Polar Exchange" für Digital McKinsey. Die weiteren Gewinner von der Miami Ad School Hamburg sind: