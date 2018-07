%%%Publicis "tuned" sein neues Agentur-Modell %%%

Seit Anfang 2016 strukturiert sich die Publicis Groupe um und teilte seine Kreativ-, Media-, Healthcare- und Digital-Units in vier "Hubs"auf. Nun erweitert die französische Agentur-Holding ihr Country-Leader-Führungsmodell auf die gesamte Organisation. Bisher testete Publicis dieses Modell im Stammland Frankreich mit Agathe Bousquet als Chefin und parallel in Großbritannien mit Annette King an der Spitze.







Insgesamt wird das Business in acht Schlüsselmärkte unterteilt: Nordamerika, Großbritannien, Frankreich, DACH (Deutschland, Österreich und die Schweiz), Nord- und Zentral-Europa, Südeuropa, Asien-Pazifik & Mittlerer Osten/Afrika sowie Lateinamerika. Jede Region wird von einem Leadership-Team geleitet. In einigen Märkten stehen diese bereits fest.





Seit Mai 2018 leitetet Annette King die Region Großbritannien. Agathe Bousquet ist seit September 2017 für Frankreich verantwortlich und ebenfalls seit September 2017 ist Justin Billingsley für die DACH-Region zuständig. Der seit Februar 2018 amtierende CEO von Publicis Asien-Pazifik(APAC) wird nun auch die Leitung für den Mittleren Osten und Afrika übernehmen.





In Nord- und Zentral-Europa übernimmt Jarek Ziebnski, CEO von Publicics One, das Ruder. Die Teams für Südeuropa und Latein-Amerika werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben. Bis dahin wird Gerry Boyle, CEO von Publicis Media APAC und EMEA für die Region Südeuropa verantwortlich sein. Tim Jones, CEO von Publicis Media Nordamerika, wird die Region Lateinamerika (ohne Brasilien) führen. Brasilien wird weiterhin ein Single-Hub-Land bleiben.