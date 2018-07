%%%'Gut für Dich. Und Deine Region': Rewe und thjnk lancieren Kampagne mit Regionalitäts-Fokus%%%



Rewe setzt in der aktuellen Kommunikation auf einen regionalen Bezug (Foto: Rewe)

Der mit Zentrale in Köln ansässige Lebensmitteleinzelhändler Rewe bietet in seinen Supermärkten über 20.000 Produkte von Erzeugern aus der jeweiligen Region an. Dies bildet die Grundlage für die aktuelle Kommunikation unter dem Motto 'Gut für Dich. Und Deine Region'. In diesem Zuge werden die von der Hamburger Agenturgruppe thjnk gestalteten Maßnahmen regionale ausgesteuert. Bespielt werden ab dem 15. Juli 2018 zwölf Wochen lang die Kanäle Out-of-Home, PoS, TV und Digital sowie die Microsite rewe.de/regional. Die Schaltung liegt bei OMD Düsseldorf.

Die rund 50 verschiedenen Motive bilden Lieferanten und Themen ab und erscheinen dort, wo der Herkunftsbezug die Regionalität verdeutlicht. Weitere Informationen zu den Bauern vor Ort, aber auch zu nachhaltigen Engagements von Rewe gibt es auf der Microsite. Der TV-Spot der Kampagne soll einen regionalen Kreislauf visualisieren. Praktisch ohne sichtbare Schnitte verfolgt die Kamera die frischen Produkte vom Feld bis in den Markt. Hierfür waren die Filmproduktion Czar und der Regisseur Wilfrid Brimo an Bord. Am PoS präsentieren die Rewe-Marktteams gemeinsam mit den Erzeugern aus der Region die Vielfalt regionaler Produkte und führen lokale Aktionen durch wie Verkostungen regionaler Produkte, themenbezogene Kinder-Bastel- und Kochaktionen, Bauernmärkte auf den Parkplätzen und Besuche bei örtlichen Erzeugern. Außerdem werden die lokalen Lieferanten mit ihrem Portrait im Markt präsent sein. Auf der Website findet zudem ein Gewinnspiel statt. Unter der Rewe Koch- und Ernährungsplattform www.rewe.de/deine-kueche gibt es im Rahmen der Kampagne neue regionale Rezepte, die zum Teil auch als Rezeptkarten in den Rewe-Märkten ausliegen.

"Rewe steht seit jeher für Regionalität. Denn unsere Kaufleute und Marktmitarbeiter sind ganz stark vor Ort engagiert und fühlen sich mit den Menschen verbunden, die dort leben, arbeiten und produzieren", sagt Dr. Johannes Steegmann, Marketingleiter bei Rewe. "Das möchten wir mit unserer Kampagne herausstellen und rücken deshalb die regionalen Lieferanten, deren Geschichten und Produkte sowie traditionelle Rezepte in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten." Bei Rewe war das Marketingteam für die Digital Kreation und Digital Media zuständig.

Verantwortliche auf Agenturseite sind Michael Ohanian (Geschäftsführer Kreation), Max Seidler (Creative Senior Copy), Stefanie Hilker (Creative Senior Art), Melanie Kaiser, Fritz Grobien (beide Creative Junior Copy), Nicola Wettern (Creative Junior Art), Swenja Krosien (Executive Producer), Anna Moesta (Account Manager) und Tanja Hinrichs (Account Manager Junior).