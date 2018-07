%%%Toppits und Scholz & Friends gehen mit Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung vor%%%

Zu viel gekocht, Reste eingefroren und im Tiefkühler vergessen. Damit die tiefgefrorenen Leckerbissen wieder ins Gedächtnis zurückkehren und nicht im Mülleimer landen, hat der Mindener Kunststoffhersteller Cofresco Frischhalteprodukte die Lösung in einer App für Toppits gefunden: Die Hamburger Agentur Scholz & Friends begleitet die digitale Offensive der Frischhaltebeutel-Marke von der Homepage bis zum TV-Spot – alles mit einem Augenzwinkern. Media-seitig kümmert sich pilot Hamburg um die Maßnahmen.

Im Clip für die Foodsaver-App wird das lange eingefrorene Essen durch ein Fossil verdeutlicht. "Ich glaube, die haben mich hier vergessen", raunt ein Stück Mammut-Fleisch aus der hintersten Ecke. Scholz & Friends hat neben dem Spot auch die Design-Entwicklung der App begleitet, die gemeinsam mit der Agentur APPSfactory entstanden ist. Die Foodsaver App – kennt den Inhalt des Gefrierfachs, errechnet die Haltbarkeit des eingefrorenen Lebensmittels und erinnert an das Auftauen. Die Tiefkühlorganisation soll außerdem mit Toppits-Gefrierbeuteln mit Doppelverschluss und vorgedruckten Frische-Codes zur Organisation und Identifizierung vereinfacht werden.

"Wissen Sie noch was sich hinten links in der untersten Schublade Ihres Gefrierschrankes befindet und wann es ablaufen wird? Mit einer humorvollen Kampagne für die App können wir helfen, dass in Zukunft nicht mehr so viele Lebensmittel weggeworfen werden", fasst Pedro Sydow, Creative Director bei Scholz & Friends Hamburg, die Idee zusammen. Neben dem Launch der App betreut die Agentur derzeit auch den Relaunch der deutschen und internationalen Website und startet den Social Media-Auftritt der Marke. Alle Aktivitäten offline wie online sollen dabei auf das seit 2014 etablierte Marken-Konzept 'Toppits – der kleine Helfer' einzahlen, bei der Lebensmittelfolien und Haushaltspapiere zum Leben erweckt werden.

Für die aktuelle Kommunikation zeichnet auf Seiten der Melitta Gruppe-Tochter Cofresco Oliver Strelecki, Chief Marketing Officer, verantwortlich. Ansprechpartner bei Scholz & Friends sind neben Sydow auch Britta Wien-Hansen, Pia Schneider (beide Art), Christian Hansmann (Text) und Sabine Janßen (Beratung) sowie Peter Tautkus (Strategie). Bei den Spots unterstützte die Filmproduktion five three double ninety filmproductions gmbh und die Animationsfabrik, Hamburg.