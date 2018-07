%%%Grey feiert mit Deichmann 'legendären' Sommer%%%

Die Düsseldorfer Agentur Grey hat für Deichmann eine neue Kampagne unter dem Claim 'Mach den Sommer legendär' gestartet. Das Essener Schuhhandelsunternehmen will mit den Maßnahmen vor allem die jugendliche Zielgruppe erreichen. Zu diesem Zweck hat Grey einen Roadtrip inszeniert, in dem Jugendliche durch Kroatien reisen – im Gepäck Markensneaker. Die Sommer-Reise der Jugendlichen ist in zwei 25-sekündigen TV-Spots eingefangen. In einem wird der Roadtrip aus Sicht der Jungen und einmal aus Mädchenperspektive erzählt. Die Online-Version umfasst 60 Sekunden.



Flankiert werden die Spots von Pre-Rolls, Social Media-Aktivitäten sowie klassische Anzeigen und Werbung am PoS. Ein 360°-Video lädt die Nutzer ein, selber Teil der Geschichte zu werden. Auf Snapchat gibt es Filter, die durch GPS zur Verfügung stehen und an den Orten platziert sind, an denen sich die Zielgruppe im Sommer aufhält.



Für die Filmproduktion zeichnete Czar, Berlin, unter der Regie von Robin Polák verantwortlich. Auf Kundenseite ist Andreas Conze, Marketingleiter, der Ansprechpartner, bei Grey ist Jörn Sonnenberg als Creative Director federführend an der Kampagne beteiligt.



Die WPP-Tochter Grey betreut mit einem Team aus rund 350 Mitarbeitern unter der Leitung von Noch-CEO Dickjan Poppema Kunden wie Barmer, C&A, Deichmann, GlaxoSmithKline, Grohe, Merck, Montblanc, Procter & Gamble, QVC, Volvo und Westlotto. Poppema hatte im März 2018 erklärt, dass er sich im kommenden Jahr zurückziehen wolle.