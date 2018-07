%%%Neugeschäft: pilot entwickelt Kampagne für die Bildungs-Chancen-Lotterie%%%

Das Hamburger pilot-Team um Geschäftsführer Thorsten Mandel (Media) und Wolf Ehrhardt (Kreation) kann einen Neuzugang auf der Kundenliste verbuchen: Die Bildungs-Chancen-Lotterie mit Sitz in Hessen hat die Agentur mit der Entwicklung und Umsetzung einer crossmedialen Kampagne beauftragt. Das Mandat umfasst Kreativaufgaben wie Media-Dienstleistungen. Um PR und Medienarbeit kümmert sich fischerAppelt.

Die Bildungs-Chancen-Lotterie ist eine Initiative der gemeinnützigen Organisationen Stifterverband, SOS-Kinderdörfer weltweit und Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Die Einnahmen kommen verschiedenen Bildungsinitiativen und -Projekten zugute. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die neue Lotteriemarke bekannt zu machen und die Zielgruppe nachhaltig zu aktivieren. "Mit der Bildungs-Chancen-Lotterie wird eine Marke komplett neu im Markt eingeführt. Das ist auch für uns als betreuende Agentur natürlich eine besonders spannende Herausforderung, vor allem, wenn wir die komplette Betreuung – sowohl über alle Medien hinweg als auch in der kreativen Kommunikationsentwicklung – übernehmen dürfen", erklärt pilot-Chef Mandel.

Das Konzept der "piloten" setzt auf eine mehrstufige Dramaturgie mit inhouse produzierten Werbemitteln. Mitte Juli startet eine breite Ansprache via TV, Social Media (Facebook und Instagram), Online und Search-Maßnahmen. Ergänzende Affiliate-Maßnahmen runden den Launch kommunikativ ab.

Die Leitidee "Chancen haben, Chancen geben" wird u.a. in einem von pilot produzierten TV-Spot transportiert: Der 30-Sekünder erzählt emotional in unterschiedlichen Stories, wie junge Menschen durch Förderung und Bildung ihre Talente entwickeln dürfen. Parallel zum TV-Start am 18. Juli wird der Spot auf Facebook verlängert. Danach läuft der Clip in einer gekürzten Version – bestehend aus einer Episode und dem aktivierenden Part zum Kauf. Er wird sowohl auf reichweitenstarken Sendern wie ProSieben und Sat.1 als auch auf Spartensendern wie sixx und Sat.1 Gold zu sehen sein.

"Wir haben mit pilot den richtigen Partner gefunden, um uns für die Markteinführung optimal kommunikativ aufzustellen“, so Roland Hoffmann, Leiter Marketing und Kommunikation der Bildungs-Chancen-Lotterie. Gestartet ist pilot 1999 als Mediaagentur für klassische und digitale Medien. Heute arbeiten in der inhabergeführten Agentur über 400 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg, München, Berlin, Stuttgart und Nürnberg für Kunden wie Bauer Joghurt, Borco-Marken-Import, Conditorei Coppenrath & Wiese, den Deutschen Sparkassen- und Giroverband, Jack Wolfskin, Reemtsma, die Techniker Krankenkasse, Volkswagen Bank und Weleda.

pilot zeichnet auch für das kreative Konzept und die Umsetzung verantwortlich - hier ein Making-of-Bild (Foto: pilot)