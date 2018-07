%%%Audible geht mit Kolle Rebbe in die Offensive %%%



Per CGI wird die 'phantastische' Wirkung von Hörinhalten visualisiert (Bild: Kolle Rebbe)

Im aktuell hart umkämpften Audio-Markt geht der Hörbuch- und Podcast-Anbieter Audible mit einer großangelegten Markenkampagne in die Offensive. Konzipiert und umgesetzt wurde sie von Kolle Rebbe: Die Hamburger Kreativen konnten sich den Etat der in Berlin ansässigen Amazon-Tochter nach einem Agentur-Screening sichern. Das Team von ECD Andreas Brunsch entwickelte unter dem Claim "Ich bin, was ich höre." einen vollständig überarbeiteten Markenauftritt. Grundidee ist, die durch das Gehörte ausgelösten Phantasien und Empfindungen in dem Gesichtern der verschiedenen Zielgruppen per CGI-Animation zu visualisieren. Unterstützt wird Audible erstmals von der Hamburger Agentur Kolle Rebbe.

"Mit der aktuellen Kampagne wollen wir hervorheben, dass innovative Audio-Inhalte neue Impulse setzen und somit das Leben unserer Kunden mit intensiven Erlebnissen bereichern können“, sagt Verena Piltz, die als Director Brand & Communications bei Audible die Kampagne verantwortet. Der neue Kampagnenansatz erlaube es, sowohl die Marke also auch neue Titel im Audible-Programm kreativ und berührend zu inszenieren, erklärt Andreas Brunsch, Executive Creative Director Digital bei Kolle Rebbe. Damit will die Kampagne zugleich zeigen, dass Brand-Building und Performance keine Gegensätze sind.

Die Bewegtbild-Formate wurden vom Regie-Duo Dvein und der Produktionsfirma Tempomedia umgesetzt. Die CGI-Animationen verantwortete Glassworks Barcelona zusammen mit Mimic Productions. Online- und Social Media Ads, Content-Formate und Digital OOH runden die Kampagne ab. Für die Mediaplanung in Deutschland und Österreich ist Plan.Net verantwortlich.