%%%Otto entwickelt mit Fork Unstable Media neues Newsroom-Konzept%%%

In einem B2B-Projekt der Otto Group konnte die Hamburger Agentur Fork Unstable Media die PR-Expertise ihrer Mutter fischerAppelt und die eigene UX-Kompetenz zusammenbringen: Sie entwickelte ein neues Newsroom-Konzept für die Kommunikationsabteilung des E-Commerce-Unternehmens, das, so die Agentur, "Inhalte in die digitale Nachhaltigkeit" überführen will. Den Auftrag hatte sich Fork in einem Pitch gesichert.

Hintergrund ist der Umbau des PR-Teams von Otto zur integrierten Kommunikations- und Dialogeinheit 'Ottocomms'. "Unser Unternehmen entwickelt sich vom Händler zur Plattform, auf der immer mehr Marken und Lieferanten aktiv werden", schreibt Martin Frommhold, Division Manager & Corporate Spokesman, in einem der ersten neuen Newsroom-Beiträge über den Newsroom selbst. Dabei gehe es um Dialog, um Geschichten, die das Unternehmen auch hinter den Kulissen zeigen, um Austausch mit den verschiedenen Stakeholdern. Und der fände bekanntermaßen heute schon ohne Rücksicht auf Kanäle statt.

Folglich hat die Agentur für Ottocomms innerhalb der Open-Source-Lösung Craft CMS ein Redaktionssystem mit eigenen Pflegeprinzipien und Setups entwickelt, die eine Trennung von Inhalt und Ausspielungskanal erlauben. So ist zum Beispiel jeder Text in einer Form, die z.B. auch Alexa lesen könnte. "Wenn wir die Fassade des Newrooms jetzt betrachten, sehen wir eine Website. Die Art und Weise, wie Redakteure im Hintergrund mit Inhalten arbeiten, ist davon vollkommen unabhängig", erklärt Franziska von Lewinski, Vorstand der fischerAppelt-Gruppe.

