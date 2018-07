%%%Facebook lässt neue Kampagne von Wieden + Kennedy entwickeln%%%

Datenschutz und der Kampf gegen Fake News stehen im Mittelpunkt einer neuen großen Kampagne, mit der Facebook bundesweit an den Start geht. Unter dem Motto 'Ein besseres Facebook' informieren verschiedene Anzeigenmotive und ein TV-Spot über eigene Maßnahmen des Netzwerks und geben konkrete Tipps für die Nutzung von Facebook. Auf Facebook selbst ist ein Contenthub zur Kampagne installiert.

Die Anzeigenmotive werden ab Montag bis Mitte September in überregionalen Tageszeitungen und Nachrichtenmagazinen sowie als Digital Out-of-Home in deutschen Großstädten zu sehen sein. Der TV-Spot zur Kampagne läuft ab Montag für drei Wochen in nationalen öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sendern. Mediaplanung und -einkauf verantwortet Mindshare, die Kreation stammt von Wieden+Kennedy Amsterdam entwickelt. Die Post Production des TV-Spots lag bei MPC Amsterdam und Wave Amsterdam (Audio). Die verantwortliche Mediaagentur ist Mindshare.