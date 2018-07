%%%'Creativity is the Answer': adidas und Millhaus präsentieren Jersey-Aktion in Berlin%%%



Die Skater von Civilist designten im Rahmen der adidas-Kampagne 'Creativity is the Answer' eigene Jerseys (Foto: adidas)

Im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft und gemäß dem Motto der adidas Markenkampagne 'Creativity is the Answer' trafen in den vergangenen Wochen in Berlin Crews aus den Bereichen Sport und Lifestyle zusammen, um gemeinsam Jerseys zu kreieren, darunter EASYdoesit, Drunken Masters und Gringo über Civilist, goalgirls, eSports Reputation, Isla Berlin und Einhundert. Sie konnten im sogenannten Makers Lab an Nähmaschinen, Scheren und Druckern zusammen mit den Experten sowie einer Auswahl an Stoffen, Garnen und Farben ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Identität jeder einzelnen Crew sollte sich in den Jerseys widerspiegeln.

Die globale Marketing-Kampagne 'Creativity is the Answer' wird im Rahmen der Creator Base lokal adaptiert und mit Stars wie dem Fußballer Paul Pogba oder dem Model Karlie Kloss vor Ort um die Berliner Crews aus den Bereichen Musik, Kunst, Design, Retail und Sport erweitert. So sah man erst kürzlich in der Brunnenstraße die Skater von Civilist im selbst designten Jersey als überlebensgroße Projektion oder die Mädels der Kreativagentur goalgirls an einer Hauswand in der Torstraße. Neben der Giant-Projektion im Kiez der jeweiligen Crew wurde die Kampagne über digitale OoH-Banner und Social Media unterstützt. Das Projekt ist in Kooperation mit der Münchner Agentur Millhaus entstanden. Sie waren verantwortlich für Konzeption und Creative Lead.