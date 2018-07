%%%Gothaer Versicherung und Berger Baader Hermes lancieren neuen Markenauftritt%%%



BBH gewann den Gothaer Werbe-Etat erneut im Pitch. Nun folgen die ersten Ergebnisse in Form einer neuen Markenpositionierung (Foto: Screenshot YouTube/Gothaer)

Nachdem die Gothaer Versicherung im vergangenen April die Münchner Agentur Berger Baader Hermes (BBH) wieder mit ihrem Werbe-Etat betraute, gehen nun neue Maßnahmen vom Stapel: Sie bewerben im Rahmen der Werbekampagne 'Gothaer Heim&Haus' den überarbeiteten Markenauftritt des Versicherers aus Köln. Die Kommunikation läuft bis Anfang September in verschiedenen Medien und soll für Aufmerksamkeit und Bekanntheit sorgen sowie dem Vertrieb Rückenwind geben. Neben TV bedient die Werbekampagne auch die Kanäle Online-Bewegtbild, Online-Display, Social Media sowie die Zusammenarbeit mit Social Influencern aus dem 'Home-' oder 'Do-it-yourself'-Bereich. Neues Verkaufsfördermaterial und eine vertriebliche Mailing-Kampagne runden das Maßnahmenpaket ab. Der TV-Spot wurde von der Produktionsfirma Markenfilm Crossing aus Hamburg umgesetzt. Der Media-Etat wird von der MediaCom aus Düsseldorf betreut.

Das neue werbliche Erscheinungsbild wurde auf Basis der neuen Markenpositionierung 'Mehrwert durch Gemeinschaft' entwickelt. Zentrales Element des neuen Auftritts ist eine Messenger-Systematik, die den Dialog zwischen Kunden und der Gothaer zeigt. Im Fokus stehen dabei ein Kundenvorhaben sowie die Antwort aus der Gothaer-Gemeinschaft. "Unsere Kunden können ihre Pläne und Vorhaben voller Zuversicht angehen und verwirklichen, da sie Teil der Gothaer Gemeinschaft sind. Aus der Gothaer Gemeinschaft erfahren sie die notwendige Unterstützung – sie profitieren von der Kraft der Gemeinschaft", so Oliver Brüß, Vorstand Vertrieb und Marketing bei der Gothaer. "Dazu passend wird auch die Bildwelt modernisiert und der Markenclaim 'Kraft der Gemeinschaft' in der Werbung eingeführt", so Marketingleiter Dr. Gunnar Görtz weiter.

Schon im September 2017 hatte die Gothaer das Thema Gemeinschaft erstmals mit einer Imagekampagne besetzt und im Frühjahr 2018 fortgeführt. Die neue Werbekampagne verbindet nun den Gemeinschaftsaspekt mit einer Produktkommunikation und setzt das Thema Multirisk-Versicherung, konkret 'Gothaer Heim&Haus', in Szene. Mit der neuen Positionierung will der Kölner Versicherer einen Vorteil seiner Rechtsform ausspielen: Die Gothaer ist als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nur ihren Kunden verpflichtet – nicht etwa Aktionären. Die neue Markenpositionierung löst die bisherige Positionierung 'Lösungsorientierung' – und damit auch die 'Alle Sorgen los-Kampagne' – ab.