Bankenfachverband betraut muehlhausmoers mit Konzeption und Gestaltung des Jahresberichts



muehlhausmoers überarbeitete den Jahresbericht des Bankenfachverbands unter dem Leitthema Verantwortung (Foto: muehlhausmoers)

Im Auftrag des Bankenfachverbands in Berlin realisiert die Content Marketing-Agentur muehlhausmoers mit Büros in Berlin, München und Köln ein neues Konzept und eine frische Gestaltung des Jahresberichts der Vereinigung der Kreditbanken in Deutschland. Im Zentrum des Berichts steht das Thema Verantwortung.

Der Jahresbericht greift Trends wie die Digitalisierung des Kreditgeschäfts auf. Grafisch aufbereitete Kennzahlen sollen Auskunft zu den Bereichen Konsum-, Investitions- sowie Kfz-Finanzierung geben. Ein Mitgliederverzeichnis informiert zudem über die Tätigkeitsfelder der Mitgliedsbanken sowie die Gremien des Bankenfachverbands.

"Der Relaunch des Jahresberichts setzt mit einem zeitgemäßen Look neue Impulse. Die Titelseite kombiniert eine Grafik, entwickelt aus dem Logo, und ein Foto, das das Fokusthema visualisiert. Die pointierten Botschaften, Themen und Fakten des Jahresberichts werden prägnant in drei Kapiteln gegliedert. Großformatige Bildmotive visualisieren die Themen emotional", so Stefanie Moers, Geschäftsführende Gesellschafterin muehlhausmoers.

Der Bankenfachverband vertritt die Interessen von 54 Mitgliedsbanken mit rund 45.000 Beschäftigten gegenüber Politik, Bankenaufsicht, Verbraucherschutz und der Öffentlichkeit. Zum 31. Dezember 2017 hatten die Mitgliedsinstitute des Bankenfachverbandes einen Kreditbestand von 168 Milliarden Euro – und finanzierten 2017 per Kredit 1,9 Millionen Kraftfahrzeuge. Stephan Moll, Referatsleiter Markt und PR des Bankenfachverbandes, sagt: "Die Kreditbanken haben ihre Finanzierungen im Jahr 2017 weiter ausgebaut und damit private sowie gewerbliche Investitionen ermöglicht. Eine verantwortungsvolle Kreditvergabe und die gute Zahlungsmoral sorgen für ein verlässliches Kreditgeschäft. In Deutschland werden 98 Prozent aller Kredite ordnungsgemäß zurückgezahlt. Der Jahresbericht thematisiert, dass bei Kreditverträgen beide Seiten Verantwortung übernehmen – der Kunde und die Bank. Und er verdeutlicht, dass Kredite als Motor für die Volkswirtschaft fungieren."