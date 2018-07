%%%APG wählt vier neue Vorstandsmitglieder%%%

Vor der Sommerpause hat die Account Planning Group, der Berufsverband der Strategen mit Geschäftsstelle in Hamburg, ihre Mitglieder noch schnell zur Vorstandswahl an die Urnen gerufen. Neu im Vorstand sind Oscar Valdre, Strategy Director bei Grabarz & Partner, Anna Hoehn, Chief Strategy Officer von Leo Burnett Deutschland in Frankfurt/M. und Franzisca Tardy, Strategic Planner bei Interone in München. Dass mit letzteren beiden zwei Vorstandsmitglieder gewonnen werden konnten, die außerhalb der Strategen-Hochburg Hamburg sitzen, freut den Verband besonders. Frisch dabei ist auch Junior-Vorstand Antje Kroon.

Im Amt bestätigt wurden der Vorstandsvorsitzende Meik Hofmann (Hauser Lacour), Kassenwart Dennis Hofmann (Serviceplan) und die Vorstände Susanne Liedtke (Google Deutschland), Lars Fieck (Lukas Lindemann Rosinski) und Sven Grammes (Lagardère Plus). Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Liane Siebenhaar (Snapchat), Junior-Vorstand Johanna Schramm (Grabarz & Partner) und Freelance Strategy Director Knut Riedel.

Nächster wichtiger Termin der APG ist die jährliche Strategen-Konferenz Grow, die am 30. August in Hamburg stattfindet.